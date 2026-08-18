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Niko Mindegia, Bidasoan ere borrokarako prest

Iragarkia
Nico Mindegia - Bidasoa
18:00 - 20:00

Niko Mindegia.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Niko Mindegiak, Bidasoako 38 urteko jokalariak, ibilbide luze eta oparoa du eskubaloian. Badaki irungo taldean jokatzea ez dela edonolakoa, Europa mailan ere ezaguna da taldea. Gauzak horrela, gazteen artean bada ere borrokarako prest jarraitzen du nafarrak.

Bidasoa Irun ASOBAL Liga EHF European League Eskubaloia

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