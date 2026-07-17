EHF European League
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bidasoa-Irunek baditu jada EHF Europako Ligako multzoen faseko aurkariak

Talde irundarra B multzoan arituko da Limoges Handball, FH Hafnarfjordur eta Maríiimo de Madeira Andebol taldeekin batera. Txapelketa irailaren 29an hasiko da. 

Bidasoa Irun
Bidasoa-Irun izango da taldeburua Europako Ligako multzoen fasean. Argazkia: Bidasoa-Irun.
author image

L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

IRUDEK Bidasoa-Irunek ezagutzen ditu dagoeneko 2026/27 denboraldiko EHF Europako Ligako multzoen fasean izango dituen aurkariak. Ostiral honetan Vienan egindako zozketan B multzoa egokitu zaio talde iruindarrari, Limoges Handball (Frantzia), FH Hafnarfjordur (Islandia) eta Maritimo de Madeira Andebol  (Portugal) taldeekin batera.

Bidasoak beste behin Europako lehian izango du protagonismoa, eta multzoko lehen bi postuetako bat eskuratzea izango du helburu nagusia. Izan ere, sailkapen horrek play-offetarako txartela emango dio.

Multzoen fasea irailaren 29an hasiko da, eta sei jardunaldi izango ditu, abenduaren 2ra arte. Guztira, 32 talde banatu dituzte lau taldek osatutako zortzi multzotan.

 

Multzoen fasea amaitu ondoren, multzo bakoitzeko lehen bi sailkatuak play-offak jokatuko dituzte. Kanporaketa horietan multzoen fasean hirugarren eta laugarren amaitzen duten taldeak ere ariko dira.

Joaneko partidak 2027ko otsailaren 9an eta 16an jokatuko dira, eta itzulikoak otsailaren 23an eta martxoaren 2an.

Kanporaketa bakoitzeko irabazleek final-zortzirenetarako txartela eskuratuko dute. Bertan, EHF Champions Leagueko Main Round txapelketako bosgarren postuan amaitzen duten taldeekin bat egingo dute.

Final-zortzirenak martxoaren 23an (joanekoa) eta martxoaren 30ean (itzulikoa) jokatuko dira. Ondoren final-laurdenak jokatuko dira eta, azkenik, lau talde onenek titulua izango dute jokoan 2027ko maiatzaren 22an eta 23an jokatuko diren finaletan.

Bidasoa Irun Eskubaloiko beste lehiaketa batzuk Eskubaloia EHF European League

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X