El Irudek Bidasoa-Irun ha empezado con buen pie la Liga Europea con un triunfo trabajado ante los islandeses del Hfanarfjordur en el que ha sobresalido el chileno Esteban Salinas con sus nueve goles, en un partido que se ha convertido en una oda al balonmano ofensivo por parte de ambos equipos (39-37).

Los guipuzcoanos han jugado de forma excelente la primera mitad, siempre con el rival pegado al marcador porque su adversario tenía calidad de sobra con jugadores como Gudjonsson o Sigurgeirsson, y con una defensa que complicaba sobremanera al rival han tomado la iniciativa en el luminoso de Artaleku.

Bidasoa, con Niko Mindegia en cancha, daría un paso adelante porque el central navarro está de dulce y sus combinaciones con el chileno Salinas han ofrecido pingües beneficios que se estirarían un poco más con el gol, ya con el tiempo a cero y seis defensores enfrente, de Martín Duque que el talentoso zurdo cedido por el Barcelona ha convertido para dejar la renta en cuatro tantos.

La eliminatoria, con esa ventaja al descanso, estaba donde querían los guipuzcoanos, pero había que rematar al Hafnarfjordur y a ello se han afanado en un segundo tiempo en el que el extremo Xabi González ha brillado desde los siete metros.

Hafnarfjordur ha estado contra las cuerdas en este período (28-21), pero un 0-4 de parcial ha vuelto a meterle en el encuentro y ha obligado a seguir trabajando a un Bidasoa que ha encontrado los brazos de Martín Duque y Salinas para sumar una labrada y justa victoria.