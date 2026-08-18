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Niko Mindegia, dispuesto a dar guerra con el Bidasoa

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Nico Mindegia - Bidasoa
18:00 - 20:00

Niko Mindegia.

Euskaraz irakurri: Niko Mindegia, Bidasoan ere borrokarako prest
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KIROLAK EITB

Última actualización

Nico Mindegia, jugador del Bidasoa de 38 años, tiene una larga y prolífica trayectoria en el balonmano. Jugar en el equipo irundarra no es moco de pavo, el equipo también es conocido a nivel europeo. Aún así, el navarro sigue dispuesto a pelear aunque junto a los más jóvenes.

Bidasoa Irun Liga ASOBAL EHF European League Balonmano

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