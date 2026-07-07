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Bidasoa-Irun taldeburu izango da Europako Ligako multzoen fasean

Hala baieztatu du federazioak astearte honetan, talde gipuzkoarrak Errege Kopako finalera iritsita Europako txartela lortu ostean.

Bidasoa Irun
Bidasoa-Irun izango da taldeburua Europako Ligako multzoen fasean. Argazkia: Bidasoa-Irun.
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Irudek Bidasoa-Irunek, ekainean Bartzelonaren aurka galdu zuen Errege Kopako finalista den heinean, hurrengo Europako Ligako multzoen fasean parte hartzea lortu zuen, eta astearte honetan Europako federazioak taldeburu izango dela baieztatu du.

Europako Eskubaloi Federazioak (EFH) multzoen osaketa zozketatuko du uztailaren 17an eta euskal taldeak orduan ezagutuko ditu fase horretako hiru aurkariak. Flensburg, Alemaniako Gummersbach edo Frantziako Limoges bezalako eskubaloiko talde handiak saihestuko ditu, baita Granollers, Torrelavega eta Errioxako eskubaloi taldeak ere, gipuzkoarren liga berean jokatzen dutelako.

Europako eskubaloiaren bigarren txapelketak -gainetik Txapeldunen Liga dago, eta F.C. Bartzelonak jokatzen du- berrikuntza ugari ditu denboraldi honetan, 48tik 32ra murriztu baita, baina aurrerago Txapeldunen Ligako faseetatik kanporatutako taldeak ere batuko dira.

Bidasoa-Irun Europako klub guztien top-30ean dago, EFHk uda honetan egindako azken zerrendaren arabera 91 punturekin, eta Espainiako bigarren taldea da, sailkapenaren buruan dagoen eta 650 punto dituen Bartzelonaren atzetik. 

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