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Asier Iribarrek utzita jokatuko du Atletico Valladoliden

Irudek Bidasoako hegalekoa hirugarren aldiz ariko da utzita, pasa den denboraldian Villa de Arandan 27 partidatan 88 sartu ostean.

Asier Iribar
Asier Iribar. Irudia: CD Bidasoa
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KIROLAK EITB

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Irudek Bidasoak ofizial egin du Asier Iribar ezker hegalekoa Recoletas Atlético Valladolidi uzteko erabakia. 2028ra arteko kontratuarekin, hirugarren aldia da zumaiarra utzita dagoela. 23 urterekin Frigoríficos del Morrazon eman zuen denboraldi erdi eta pasa den hau Tubos Aranda Villa de Arandan eman du.

Klub gipuzkoarrak egindako denboraldi bikaina nabarmendu nahi izan du, “Asobal Ligako errebelazio gisa” finkatu baita. Gainera, onena opa diote etapa berri honetan, "bere kirol ibilbidean beste bultzada bat" izango delakoan.

Bidasoa Irun Fitxaketak Eskubaloia

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