El Bidasoa-Irun será cabeza de serie en la fase de grupos de la Liga Europea

El Irudek Bidasoa-Irun, en su condición de finalista de una Copa del Rey que perdió en junio ante el Barcelona, consiguió su presencia en la fase de grupos de la próxima Liga Europea, y este martes la federación continental lo ha confirmado como uno de los cabezas de serie.

La Federación Europea de Balomano (EFH) sorteará la composición de los grupos el día 17 de julio y ahí el conjunto vasco conocerá a los tres rivales que le acompañarán en una fase en la que evitará a grandes clubes del balonmano continental como el Flensburg, el Gummersbach alemanes o al Limoges francés, además de a los equipos españoles con los que no puede coincidir como son Granollers, Torrelavega y Balonmano La Rioja.

La segunda competición del balonmano europeo (por encima sólo está la Liga de Campeones en la que juega el F.C. Barcelona) tiene muchas novedades esta temporada ya que se ha reducido de 48 a 32 participantes, pero luego irán sumándose también conjuntos eliminados de las diferentes fases de la Liga de Campeones.

El Bidasoa-Irun está en el top-30 de todos los clubes europeos según la última lista elaborada por la EFH este verano (91 puntos) y es el segundo equipo español tras un Barcelona que lidera la clasificación (650 puntos).