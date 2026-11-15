Bera Bera multzoen faserako sailkatu da Rocasa gaindituta
Kanarietako taldeak ezin izan du joaneko partidako 3 goleko desabantaila irauli, baina sailkapena oso zail jarri dio Bera Berari (21-21).
Super Amara Bera Bera Europako Ligako multzoen fasean egongo da, Rocasa Kanaria Handia kanporatu ostean. Kanarietako taldeak ezin izan du joaneko partidako 3 goleko desabantaila irauli, baina oso zail jarri dio garaipena etxeko taldeari (21-21).
Gauzak ondo hasi dira Donostiako taldearentzat, defentsan oso sartuta egon baita, eta Ishikawa japoniarrak jokoa gidatu du Rocasa kikildu baten aurka.
Teldeko taldearen geldialdiak minutu asko iraun du, eta 7-3ko lehen partzialak egoera oso prekarioan utzi du Rocasa, Elba Alvarez geldiarazteko modua aurkitu ezinik.
Etxeko taldeak beste martxa bat sartu du atsedenaldira iritsi aurretik, eta defentsa menderaezinarekin eta Balzinc atean bikain arituta, 6 goleko errenta lortu du. Kanariako taldeak arnasa hartzeko aukera izan du aldageletara joan aurretik (13-9).
Bigarren zatian, Cuadrado argentinarrak bere taldearen aukerak areagotu ditu bere geldiketekin, Bera Beraren konfiantza hautsi du, eta, 0-6ko partziala lortuta, Rocasak partida berdindu du (17-17).
Hor geratu da bisitarien ahalegina, etxeko taldeak, Elba Alvarez bikain baten eskutik, ez baitu amore eman, eta, sufrituta izan bada ere, kanporaketa erabakita utzi du.