El Bera Bera se clasifica para la fase de grupos en el duelo fratricida contra Rocasa

El Super Amara Bera Bera estará en la fase de grupos de la Liga Europea tras eliminar en el duelo entre dos equipos de la liga española a un Rocasa Gran Canaria que no pudo remontar la desventaja de tres goles de la ida, pero que sí le puso el partido muy caro a las locales (21-21).

Las cosas empezaron bien para un equipo donostiarra muy metido en defensa, que minimizó al rival canario y que encontró en la japonesa Ishikawa soluciones ante un Rocasa intimidado.

La pájara del equipo de Telde se prolongó muchos minutos y el 7-3 mediado el período colocaba en una situación muy precaria a un Rocasa que no encontraba tampoco la forma de frenar a la central internacional Elba Álvarez.

Las vascas metieron una marcha más antes del descanso y, con una defensa inexpugnable y Balzinc brillante en la portería, alcanzaron una renta de seis goles que las canarias acertaron a recortar para cobrar algo de aliento antes de irse a vestuarios (13-9).

La argentina Cuadrado en la portería teldense reavivó las opciones de su equipo en el segundo tiempo con sus paradas, quebró la confianza del Bera Bera y Rocasa que con un parcial de 0-6 empataba el encuentro (17-17).

Ahí quedó el esfuerzo de las canarias, porque el equipo local, otra vez de la mano de una Elba Álvarez decisiva, no se dejaría superar en ningún momento y, con sufrimiento, decidió la eliminatoria.