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Rocasa Gran Canaria, rival del Bera Bera en la tercera ronda de la EHF European League
El equipo donostiarra se juega pasar a la fase de grupos de la competición. El encuentro de ida se disputará el 7 y 8 de noviembre, mientras que la vuelta será el 14 y 15 de noviembre.
El Super Amara Bera Bera se enfrentará al Rocasa Gran Canaria en la tercera ronda de clasificación de la EHF European League, según el sorteo realizado este miércoles en Viena, en la sede de la Federación Europea de Balonmano.
Se trata de la eliminatoria definitiva que otorga las últimas 12 plazas para acceder a la fase de grupos del torneo continental.
Los partidos de ida se jugarán los días 7 y 8 de noviembre (en Telde), mientras que los de vuelta tendrán lugar el 14 y 15 de noviembre (en Donostia).
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