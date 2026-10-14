El Super Amara Bera Bera se enfrentará al Rocasa Gran Canaria en la tercera ronda de clasificación de la EHF European League, según el sorteo realizado este miércoles en Viena, en la sede de la Federación Europea de Balonmano.

Se trata de la eliminatoria definitiva que otorga las últimas 12 plazas para acceder a la fase de grupos del torneo continental.