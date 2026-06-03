Amandine Balzincek Bera Beraren atea indartuko du 2028ra arte
Super Amara Bera Berak Amandine Balzinc atezain frantziarra batu du bere taldera, 2028ko maiatzera arte. Gonessen jaiotako atezainak etapa berri bati ekingo dio Guerreras Iberdrola Ligan, Mecalia Atletico Guardesekin denboraldi bikaina burutu ondoren. Balzinc, talde galiziarrarekin batera, EHF European Cupeko txapeldun izendatu da, baita Erreginaren Kopako finalista ere. Espainiako eskubaloira iritsi baino lehen, Errumaniako CSM Targu Jiu taldean izandakoa da, eta, aurretik, Frantzian, Mérignac Handball eta Toulon taldeetan egin zuen bere ibilbidearen zati handi bat.
Klubak “bere kalitatea eta esperientzia”azpimarratu ditu, “funtsezkoak izan baitira Guardesen arrakastetan”. Bere etorrerarekin, Balcinkek Lucia Pradesekin partekatuko du atea, “Guerreras Iberdrola ligako berme handienetako bikotea” osatuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Alvarez: “Gustura bukatu nuen; ez gara txapeldunak, baina ondo gordeko dut bigarren postu hau”
Imanol Alaverezekin egon gara, Bera Berako entrenatzaile ohiarekin. Bigarren postuan amaitu duten arren, horrek “hobetzeko aukera” daukazula erakusten dizula adierazi du, eta baloratzekoa dela. Orain, Jon Begiristainen eskuetan utzi du taldea, bere aburuz, “pertsonarik aproposena”. Hala ere, emaztearekin batera ikusiko dugu ermuarra Gascan.
Imanol Alvarez: “Oso pozik nago taldearekin; nire iritziz, Rocasak merezi du Liga”
Bera Beraren entrenatzaileak azken partida zuzendu du Donostiako taldean, Telden, Rocasaren aurka, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko play-offeko bigarren norgehiagokan; Alvarezek nabarmendu du Bera Berak ahalegin handia egin duela, baina uste duela Rocasak merezita bereganatu duela garaipena.
Rocasa da ligako txapelduna, Bera Berari berriro irabazita (26-23)
Joaneko partida galduta zeukala, Gipuzkoako taldeak ezin izan du ligako titulua berriz eskuratu.
Imanol Alvarez: “Ez dugu asmatu eta ez dugu jokatzeko lekua topatu”
Bera Berak galdu egin du Rocasaren aurka, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko lehen partidan. Maitane Etxeberriak azaldu digunez, hasieran “asko kostatu zaie erasoa” eta “oso zaila da Rocasa bezelako baten aurka partidari buelta ematea”.
Rocasa Bera Bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan
Lehen zatian kanariarrak nagusi izan dira. Bigarrenean donostiarrek pauso bat aurrera eman duten arren, ez dira partida poltsikoratzeko gai izan.
Bera Berak asteazkenean ekingo dio Guerreras Iberdrola Ligako finalari, Rocasaren aurka, Gascan
Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian. EITBk finala emango du, zuzenean.
Imanol Alvarez: “Taldea finala jokatzeko prest dago; ondo gaude eta dena emango dugu”
Imanol Alavarezen, Bera Berako entrenatzaileak, prentsaurrekoa eman du Ligako Finalaren harira. Talde donostiarrak Rocasaren aurka jokatuko du, bi edo hiru partidetan.
Super Amara Bera Berak ligako finala jokatuko du, Porriño kanporatuta
Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33), baina joanekoan, Galizian, 28-32 gailendu zenez, Imanol Alvarezen taldeak eskuratu du ligako finala jokatzeko txartela. Finalean Kanaria Handietako Rocasa taldea izango du aurkari Bera Berak.
Imanol Alvarez: “Oso hunkigarria eta polita izan da jaso dudan omenaldia"
Imanol Alvarezek Super Amara Bera Beraren entrenatzaile izateari utziko dio denboraldi honen amaieran. Hori dela eta, larunbat honetan klubaren eta zaleen omenaldia jaso du Gascan. Hunkituta agertu da, baina pozik ere bai, agur esan aurretik ligako finala jokatuko baitute.