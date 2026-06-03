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Amandine Balzincek Bera Beraren atea indartuko du 2028ra arte

Atezain frantziarra Mecalia Atletico Guardes taldetik dator, hurrengo bi denboraldietan Donostiako proiektuan sartzeko.
Amandine Balzinc
Amandine Balzinc. Irudia: Super Amara Bera Bera
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KIROLAK EITB

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Super Amara Bera Berak Amandine Balzinc atezain frantziarra batu du bere taldera, 2028ko maiatzera arte. Gonessen jaiotako atezainak etapa berri bati ekingo dio Guerreras Iberdrola Ligan, Mecalia Atletico Guardesekin denboraldi bikaina burutu ondoren. Balzinc, talde galiziarrarekin batera, EHF European Cupeko txapeldun izendatu da, baita Erreginaren Kopako finalista ere. Espainiako eskubaloira iritsi baino lehen, Errumaniako CSM Targu Jiu taldean izandakoa da, eta, aurretik, Frantzian, Mérignac Handball eta Toulon taldeetan egin zuen bere ibilbidearen zati handi bat.

Klubak “bere kalitatea eta esperientzia”azpimarratu ditu, “funtsezkoak izan baitira Guardesen arrakastetan”. Bere etorrerarekin, Balcinkek Lucia Pradesekin partekatuko du atea, “Guerreras Iberdrola ligako berme handienetako bikotea” osatuz.

Guerreras Iberdrola Liga Bera Bera Eskubaloia

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