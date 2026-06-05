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Alexandra Shunuren fitxaketa iragarri du Bera Berak

Angolarrak 28 urte ditu, eskuin hegalean jokatzen du eta azken hiru denboraldietan Benfican jokatu ondoren heldu da Donostiara.
Alexandra Shunu Bera Bera fitxaketa
Argazkia: Super Amara Bera Bera.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berak Alexandra Shunu fitxatu du, eskuin hegalean jokatzen duen 28 urteko angolarra. Benfican jokatu ditu azken hiru denboraldiak. 

"Zuzendaritza teknikoa ziur da Shunuk kalitatea eta eskarmentua emango diola taldeari, erasoan lehen lerroan edozein postutan joka lezake, banakako jokaldietan nabarmentzen da eta jaurtiketa indartsua du", azaldu dute.

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