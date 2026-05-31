Rocasa da ligako txapelduna, Bera Berari berriro irabazita (26-23)
Rocasa Kanaria Handiak 26 eta 23 irabazi dio Super Amara Bera Berari igande honetan, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko bigarren partidan. Hala, ligako txapeldun berria da.
Norgehiagoka parekotasun handiarekin hasi da, defentsek bi taldeen erasoa oztopatu dutelarik, Elba Alvarezek partida hasi eta ia lau minutura markagailua ireki duen arte.
Aurreko denboraldiko txapeldunek ez dituzte besoak jaitsi nahi eta Giuliana Gavilanek balantza orekatu nahi izan dute. Lehen 10 minutuen ostean, Almudena Rodriguezek abantaila eman die.
Elke Karsten eta Lisanne Kruijswijk argentinarrek markagailuari buelta ematea lortu dute. Ondorioz, 8-10eko emaitzarekin lehen denbora itxi dute.
Hala ere, bueltan Rocasak borroka berdintzeaz gain, 4-0eko partziala lortu du, eta horrek bete-betean aldatu du partidaren gidoia (12-10).
Elba Alvarezek zazpi metroetatik berriro orekatu du eta gero Elena Amoresek Bera Bera jarri du aurretik (13-14).
Minutuek aurrera egin ahala, Elba Alvarezek eta Maitane Etxeberriak ate gainera jaurti dute ordagoa eta 22-21ekoa bost minutu baino gutxiagora jarri dute.
Hala ere, Theresek azken txanpan sartutako gol batek une erabakigarrian balantza alde jartzen zuela zirudien, penalti bat gehituz (24-21). Hortik aurrera, Rocasak jokoa bereganatzen jakin du, markagailuan 26-23 zela, bere historiako bigarren liga lortzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Alvarez: “Oso pozik nago taldearekin; nire iritziz, Rocasak merezi du Liga”
Bera Berako entrenatzaileak azken partida zuzendu dio Donostiako taldeari, Telden, Rocasaren aurka, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko play-offeko bigarren norgehiagokan; Alvarezek nabarmendu du Bera Berak ahalegin handia egin duela, baina uste duela Rocasak merezita bereganatu duela garaipena.
Imanol Alvarez: “Ez dugu asmatu eta ez dugu jokatzeko lekua topatu”
Bera Berak galdu egin du Rocasaren aurka, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko lehen partidan. Maitane Etxeberriak azaldu digunez, hasieran “asko kostatu zaie erasoa” eta “oso zaila da Rocasa bezelako baten aurka partidari buelta ematea”.
Rocasa Bera Bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan
Lehen zatian kanariarrak nagusi izan dira. Bigarrenean donostiarrek pauso bat aurrera eman duten arren, ez dira partida poltsikoratzeko gai izan.
Bera Berak asteazkenean ekingo dio Guerreras Iberdrola Ligako finalari, Rocasaren aurka, Gascan
Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian. EITBk finala emango du, zuzenean.
Imanol Alvarez: “Taldea finala jokatzeko prest dago; ondo gaude eta dena emango dugu”
Imanol Alavarezen, Bera Berako entrenatzaileak, prentsaurrekoa eman du Ligako Finalaren harira. Talde donostiarrak Rocasaren aurka jokatuko du, bi edo hiru partidetan.
Super Amara Bera Berak ligako finala jokatuko du, Porriño kanporatuta
Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33), baina joanekoan, Galizian, 28-32 gailendu zenez, Imanol Alvarezen taldeak eskuratu du ligako finala jokatzeko txartela. Finalean Kanaria Handietako Rocasa taldea izango du aurkari Bera Berak.
Imanol Alvarez: “Oso hunkigarria eta polita izan da jaso dudan omenaldia"
Imanol Alvarezek Super Amara Bera Beraren entrenatzaile izateari utziko dio denboraldi honen amaieran. Hori dela eta, larunbat honetan klubaren eta zaleen omenaldia jaso du Gascan. Hunkituta agertu da, baina pozik ere bai, agur esan aurretik ligako finala jokatuko baitute.
Micaela Rodriguesek ez du Bera Beran jarraituko datorren denboraldian
Micaela Rodriguesek 66 partida eta 102 gol pilatu ditu Bera Beraren elastikoa defendatzen.
Elba Alvarezek Bera Berarekin berritu du 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak irabazi berri duen Erregina Kopako azken fasean, jokalari onenarentzako saria eman diote, eta, gainera, txapelketako golegile nagusia izan da.