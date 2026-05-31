Iberdrola Liga Guerreras
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rocasa da ligako txapelduna, Bera Berari berriro irabazita (26-23)

Joaneko partidan ere galdu ondoren, Gipuzkoako taldea ligako titulua berretsi gabe geratu da.
TELDE (GRAN CANARIA), 31/05/2026.- La jugadora argentina del Super Amara Bera Bera Elke KaKarsten (c) lanza a puerta durante el segundo partido de la final de la Liga Guerreras, que ambos equipos disputan este domingo en Telde (Gran Canaria). EFE/Ángel Medina G.
Elke Karsten partidan zehar. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Rocasa Kanaria Handiak 26 eta 23 irabazi dio Super Amara Bera Berari igande honetan, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko bigarren partidan. Hala, ligako txapeldun berria da.

Norgehiagoka parekotasun handiarekin hasi da, defentsek bi taldeen erasoa oztopatu dutelarik, Elba Alvarezek partida hasi eta ia lau minutura markagailua ireki duen arte.

Aurreko denboraldiko txapeldunek ez dituzte besoak jaitsi nahi eta Giuliana Gavilanek balantza orekatu nahi izan dute. Lehen 10 minutuen ostean, Almudena Rodriguezek abantaila eman die.

Elke Karsten eta Lisanne Kruijswijk argentinarrek markagailuari buelta ematea lortu dute. Ondorioz, 8-10eko emaitzarekin lehen denbora itxi dute.

Hala ere, bueltan Rocasak borroka berdintzeaz gain, 4-0eko partziala lortu du, eta horrek bete-betean aldatu du partidaren gidoia (12-10).

Elba Alvarezek zazpi metroetatik berriro orekatu du eta gero Elena Amoresek Bera Bera jarri du aurretik (13-14).

Minutuek aurrera egin ahala, Elba Alvarezek eta Maitane Etxeberriak ate gainera jaurti dute ordagoa eta 22-21ekoa bost minutu baino gutxiagora jarri dute.

Hala ere, Theresek azken txanpan sartutako gol batek une erabakigarrian balantza alde jartzen zuela zirudien, penalti bat gehituz (24-21). Hortik aurrera, Rocasak jokoa bereganatzen jakin du, markagailuan 26-23 zela, bere historiako bigarren liga lortzeko.

Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X