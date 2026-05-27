Rocasa Bera Bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan

Lehen zatian kanariarrak nagusi izan dira. Bigarrenean donostiarrek pauso bat aurrera eman duten arren, ez dira partida poltsikoratzeko gai izan.
Rocasak Guerreras Iberdrola Ligako finaleko lehen partida bereganatu du Bera Beraren aurka (19-23). Lehen zatian partidak ihes egin dio donostiako taldeari. Baloi galduak eta kanpora joan diren jaurtiketak, ikusitakoak ikusita, talde ezagutezina kantxaratu da. Defentsa horia handi geratu zaie eta aukera argiak izan dituztenean ere, ez dira fin ibili, lehen 18 minutuetan gol bat bakarrik sartzeraino. Rocasakoek berriz, erraz igaro dute urdinen defentsa. Zehaztasun handia ikusi dugu bi hegaletan eta eroso aritu da taldea. Emaitzan ere nabaritu da hori, 5-12 markagailuarekin 6 puntuko abantaila bereganatuta.

Bigarren zatian goitik behera aldatu da partida. Talde donostiarraren bertsiorik onena ikusi ahal izan da, indartsua, azkarra eta zehatza. Partida aldapa gora jarri zaie kanariarrei, kosta egin zaie gipuzkoarren presioari aurre egin eta area txikia aurkitzea. Etxekoek aurrerapauso handia eman dute eraso zein defentsa sendotuta, eta 52.minutuan 15-19 erakusten zuen markagailuak. Azken tarteko borroka horrek ordea 14-11ko emaitza lortzea eragin duen arren, ez da nahikoa izan eta Rocasa nagusitu da Donostian 19-23 emaitzarekin.

Honenbestez, Bera Berak irabazle izaten jarraitu nahi badu, igande honetan Kanaria Handian irabaztea beste aukerarik ez du, Donostian azken aukera eduki ahal izateko.

Guerreras Iberdrola Liga Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

