Rocasa Bera Bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan
Rocasak Guerreras Iberdrola Ligako finaleko lehen partida bereganatu du Bera Beraren aurka (19-23). Lehen zatian partidak ihes egin dio donostiako taldeari. Baloi galduak eta kanpora joan diren jaurtiketak, ikusitakoak ikusita, talde ezagutezina kantxaratu da. Defentsa horia handi geratu zaie eta aukera argiak izan dituztenean ere, ez dira fin ibili, lehen 18 minutuetan gol bat bakarrik sartzeraino. Rocasakoek berriz, erraz igaro dute urdinen defentsa. Zehaztasun handia ikusi dugu bi hegaletan eta eroso aritu da taldea. Emaitzan ere nabaritu da hori, 5-12 markagailuarekin 6 puntuko abantaila bereganatuta.
Bigarren zatian goitik behera aldatu da partida. Talde donostiarraren bertsiorik onena ikusi ahal izan da, indartsua, azkarra eta zehatza. Partida aldapa gora jarri zaie kanariarrei, kosta egin zaie gipuzkoarren presioari aurre egin eta area txikia aurkitzea. Etxekoek aurrerapauso handia eman dute eraso zein defentsa sendotuta, eta 52.minutuan 15-19 erakusten zuen markagailuak. Azken tarteko borroka horrek ordea 14-11ko emaitza lortzea eragin duen arren, ez da nahikoa izan eta Rocasa nagusitu da Donostian 19-23 emaitzarekin.
Honenbestez, Bera Berak irabazle izaten jarraitu nahi badu, igande honetan Kanaria Handian irabaztea beste aukerarik ez du, Donostian azken aukera eduki ahal izateko.
Bera Berak galdu egin du Rocasaren aurka, Guerreras Iberdrola Ligako finaleko lehen partidan. Maitane Etxeberriak azaldu digunez, hasieran “asko kostatu zaie erasoa” eta “oso zaila da Rocasa bezelako baten aurka partidari buelta ematea”.
Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian. EITBk finala emango du, zuzenean.
Imanol Alavarezen, Bera Berako entrenatzaileak, prentsaurrekoa eman du Ligako Finalaren harira. Talde donostiarrak Rocasaren aurka jokatuko du, bi edo hiru partidetan.
Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33), baina joanekoan, Galizian, 28-32 gailendu zenez, Imanol Alvarezen taldeak eskuratu du ligako finala jokatzeko txartela. Finalean Kanaria Handietako Rocasa taldea izango du aurkari Bera Berak.
Imanol Alvarezek Super Amara Bera Beraren entrenatzaile izateari utziko dio denboraldi honen amaieran. Hori dela eta, larunbat honetan klubaren eta zaleen omenaldia jaso du Gascan. Hunkituta agertu da, baina pozik ere bai, agur esan aurretik ligako finala jokatuko baitute.
Micaela Rodriguesek 66 partida eta 102 gol pilatu ditu Bera Beraren elastikoa defendatzen.
Gipuzkoako taldeak irabazi berri duen Erregina Kopako azken fasean, jokalari onenarentzako saria eman diote, eta, gainera, txapelketako golegile nagusia izan da.
Laura Hernandez oso pozik agertu da Super Amara Bera Berak Erregina Kopa bere zaleen aurrean eskuratu eta gero.
Imanol Alvarez hunkituta agertu da Super Amara Bera Berarekin bere seigarren eta azken Erregina Kopa irabazi eta gero; izan ere, denboraldi amaieran utzi egingo du Donostiako kluba.