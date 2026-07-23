El Super Amara Bera Bera comienza la pretemporada con la presentación de sus nuevos fichajes

Hemos estado con Imanol Álvarez tras dar por finalizada su etapa en el Bera Bera. Han quedado segundas en liga, pero el de Ermua está “muy orgulloso de ello”. Ahora, el quipo queda en manos de Jon Begiristain, que a su parecer es la persona más adecuada para el puesto, aun así, el exentrenador seguirá en el Bera Bera y acudiendo al Gasca.