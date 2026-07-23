El Super Amara Bera Bera comienza la pretemporada con la presentación de sus nuevos fichajes
Amandine Balzinc, Alexandra Shunu y Marie Louis son las tres ultimas jugadoras en incorporarse al club donostiarra.
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La jugadora del Bera Bera, Elke Karsten, será operada por una lesión en el hombro
La lateral argentina será operada a finales de junio de la grave lesión en su hombro, que podría mantenerle hasta seis meses de baja.
Bera Bera, inscrito para jugar en la Liga Europea 2026-2027
Super Amara Bera Bera se ha inscrito en la European League 2026-27, una competición en la que espera comenzar con las eliminatorias en noviembre.
El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu
Angoleña de 28 años, juega de lateral derecho y llega a Donostia después de haber jugado en el Benfica las tres últimas campañas.
Amandine Balzinc reforzará la portería del Bera Bera hasta 2028
La guardameta francesa llega procedente del Mecalia Atlético Guardés para incorporarse al proyecto donostiarra durante las dos próximas temporadas.
Imanol Álvarez: “En el Bera Bera encontré una familia, una manera de hacer, y quiero disfrutar de eso”
Hemos estado con Imanol Álvarez tras dar por finalizada su etapa en el Bera Bera. Han quedado segundas en liga, pero el de Ermua está “muy orgulloso de ello”. Ahora, el quipo queda en manos de Jon Begiristain, que a su parecer es la persona más adecuada para el puesto, aun así, el exentrenador seguirá en el Bera Bera y acudiendo al Gasca.
Elke Karsten e Imanol Álvarez coinciden en destacar el buen partido del Bera Bera en Gran Canaria, y felicitan al Rocasa por su título
El equipo donostiarra ha caído en Telde, por 26-23, en el segundo encuentro del play-off final de la Liga Guerreras Iberdrola; de esta forma, el Rocasa se ha hecho con el triunfo en el campeonato.
El Rocasa se corona como campeón de liga tras volver a ganar al Bera Bera (26-23)
Tras perder también en el partido de ida, el equipo gipuzkoano se ha quedado sin revalidar el título de liga.
Maitane Etxeberria: “No conseguíamos meter gol y al final hemos ido todo el partido a remolque”
El Bera Bera ha perdido ante el Rocasa en el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola. Maitane Etxeberria nos ha explicado que al principio "les ha costado mucho atacar" y que "es muy difícil darle la vuelta al partido ante alguien como el Rocasa".
Rocasa se impone al Bera Bera en el primer partido de la final
En la primera parte, las canarias han sido superiores a las locales. En la segunda, las donostiarras han dado un paso al frente, pero no han sido capaces de llevarse el partido.