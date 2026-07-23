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El Super Amara Bera Bera comienza la pretemporada con la presentación de sus nuevos fichajes

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Super Amara Bera Berako fitxaketen aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Super Amara Bera Berak fitxaketa berrien aurkezpenarekin hasi du denboraldiaurrea
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Amandine Balzinc, Alexandra Shunu y Marie Louis son las tres ultimas jugadoras en incorporarse al club donostiarra.

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