2027ko Bilbao Night Run Festek asteartean irekiko du izena emateko epea; 20.000 dortsal izango ditu, gehienez
Probako 19. ekitaldia urriaren 16an jokatuko dute. Antolatzaileek 14.000 dortsal eskainiko ditu maratoi erdirako, eta 6.000 10 kilometroko lasterketa “piratarako”. Azaroaren 24an eta 25ean, 2026an parte hartu dutenek soilik izango dute aukera izena emateko, eta ostegunean, hilaren 26an, interesa duen edonork izango du aukera hori.
2027ko Bilbao Night Run Festek asteartean irekiko du izena emateko epea, alegia, hilaren 24an. Probako 19. ekitaldia urriaren 16an jokatuko dute. Antolatzaileek 14.000 dortsal eskainiko ditu maratoi erdirako, eta 6.000 10 kilometroko lasterketa “piratarako”. Azaroaren 24an eta 25ean, 2026an parte hartu dutenek soilik izango dute aukera izena emateko, eta ostegunean, hilaren 26an, interesa duen edonork izango du aukera hori.
Hala, Bilbao Night Run Festek, 2026an, marka hautsi zuen, 27.000 parte-hartzaile izan baitzuen. Orain, antolatzaileek ez dute baztertzen probak azkenean 20.000ko langa hori igo ahal izatea, baldin eta babesle gehiago eta erakundeen aldeko babes handiagoa jasotzen badu.
2026ko ekitaldian izan direnek 30 euro ordaindu beharko dute 2027an parte hartzeko, 21 kilometroetan aritzeko, eta 22 euro 10Krako. Jendeak orokorrean 34 eta 25 euro ordaindu beharko ditu, hurrenez hurren.
Antolatzaileek zehaztu dutenez, parte-hartzaileen murrizketa hori erabaki dute ez dagoelako babesle nagusirik azken urteotan izandako parte-hartze kopuruari eusteko bezalako finantzatzea bermatzen duenik. Ohi bezala, proban zortzi irteera mailakatu izango dira, baina kontrol handiagoa izango da horretan. Derrigorrezkoa izango da marka egiaztatzea, lehenengo lau irteeretan ibiltzeko; korrikalari bat abiatuko balitz egokitu ez zaion toki batetik, deskalifikatu egingo dute.
Antolatzaileen asmoa da berreskuratzea 27.000 parte-hartzaileen kopurua, bai eta nazioarteko proiekzioa ere; 2026an, Bilbon izandako inpaktu ekonomikoa zortzi milioi eurotik gorakoa izan da.