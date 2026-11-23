El Bilbao Night Run Fest abrirá este martes las inscripciones para su 19ª edición, que se celebrará el 16 de octubre de 2027 con un límite inicial de 20 000 participantes, 7000 menos que en la última edición, en la que alcanzó su récord histórico con más de 27 000 corredores.

La organización pondrá a disposición de las y los participantes 14 000 dorsales para la media maratón y 6000 para la carrera “pirata” de 10 kilómetros, aunque mantiene abierta la posibilidad de ampliar el cupo si consigue nuevos acuerdos de patrocinio y respaldo institucional, según han detallado las y los impulsores del evento.

El 24 y el 25 de noviembre, las inscripciones estarán reservadas a los corredores de la edición de 2026, que podrán mantener los precios de este año: 30 euros para los 21 kilómetros, y 22 para los 10K. La apertura al público general será el jueves 26, con tarifas de 34 y 25 euros, respectivamente.

La reducción inicial de plazas responde, según la organización, a la falta de un patrocinador principal que garantice la financiación necesaria para mantener el volumen de participación de los últimos años. La prueba mantendrá sus ocho salidas escalonadas, pero introducirá mayores controles en la asignación de los cajones. Será obligatorio acreditar una marca para acceder a los cuatro primeros, y los corredores que salgan de una posición distinta a la que tengan asignada serán descalificados.

El objetivo de la organización sigue siendo recuperar los 27 000 participantes y mantener la proyección internacional de una prueba que, en 2026, ha generado un impacto económico estimado superior a los ocho millones de euros para Bilbao.