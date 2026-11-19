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7 000 personas procedentes de 75 países participarán en el Maratón de San Sebastián
Este domingo se disputa la 47ª edición de la Maratón de San Sebastián. Contará con la participación de 7 000 personas, de las cuales 1 306 serán mujeres. Antes de eso, también habrá una carrera de 10 kilómetros. Sigue el directo, a partir de las 09:00 horas, en kirolakeitb.eus.
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