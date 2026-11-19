Este domingo se disputa la 47ª edición de la Maratón de San Sebastián. Contará con la participación de 7 000 personas, de las cuales 1 306 serán mujeres. Antes de eso, también habrá una carrera de 10 kilómetros. Sigue el directo, a partir de las 09:00 horas, en kirolakeitb.eus.