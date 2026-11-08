Behobia-San Sebastián
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Jesús, tras correr descalzo: "Los pies están un poco sucios, pero no me duelen"

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Corredor descalzo Behobia
18:00 - 20:00
Jesús ha corrido descalzo la carrera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Jesus, oinutsik korrika egin ondoren: "Oinak zikin samar daude, baina ez didate minik ematen"
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Última actualización

Jesús ha corrido totalmente descalzo los 21 kilómetros de la Behobia-San Sebastián. Sin duda, es un reto complicado. ¿Cómo habrá acabado la carrera?

Behobia-San Sebastián Atletismo

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