Javi Guerra y Katherine Tisalema se imponen en la 61ª edición de la Behobia-San Sebastián

Javi Guerra y Katherine Tisalema se han proclamado vencedores de la 61ª edición de la Behobia-San Sebastián, disputada este domingo. Ambos atletas han firmado sendas actuaciones destacadas para hacerse con la victoria en una de las carreras populares más multitudinarias del calendario.

En categoría masculina, la prueba ha mantenido la emoción hasta los últimos kilómetros. Javi Guerra, Raúl Celada e Iraitz Arrospide han formado parte del grupo de cabeza durante buena parte del recorrido. Sin embargo, el segoviano ha lanzado su ataque definitivo en el tramo más exigente, a la altura de Gaintxurizketa, para dejar atrás a sus rivales y llegar en solitario a la meta con un tiempo de 1:01:14.

En la carrera femenina, Katherine Tisalema ha marcado un ritmo elevado desde el inicio y ha llegado a contar con una ventaja importante. La búlgara Devora Krasimirova ha conseguido alcanzarla a seis kilómetros de la llegada, pero no ha podido seguir su ritmo en el último ataque de la ecuatoriana. Tisalema ha vuelto a distanciarse a cuatro kilómetros del final y ha asegurado así su segunda victoria consecutiva en la Behobia-San Sebastián, con un tiempo de 1:08:58.