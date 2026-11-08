BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
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Javi Guerra y Katherine Ruth Tisalema, ganadores de la Behobia-San Sebastián 2026

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BEHOBIA IRABAZLEAK MUNTAIA
18:00 - 20:00

Javi Guerra, cruzando la meta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Javi Guerra eta Katherine Ruth Tisalema, Behobia-Donostia 2026ko irabazleak
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Última actualización

La ecuatoriana se ha impuesto con un tiempo de 1:08:58, por delante de Devora Krasimirova y Celia Antón. En categoría masculina, Javi Guerra ha cruzado la meta en 1:01:14, por delante de Raúl Celada, vencedor de la pasada edición, y del guipuzcoano Iraitz Arrospide.

Behobia-San Sebastián Atletismo

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