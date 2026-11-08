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Inocenta, mujer maya activista: “Las mujeres tenemos capacidades y habilidades cuando se nos da la oportunidad"
Las mujeres de la comarca guatemalteca de la Alta Verapaz emplean el atletismo para luchar por sus derechos. Inocenta ha corrido en la Behobia-San Sebastián, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan.
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