Behobia-San Sebastián

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Inocenta, mujer maya activista: “Las mujeres tenemos capacidades y habilidades cuando se nos da la oportunidad"

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Inocenta emakume indigena
18:00 - 20:00
Inocenta, mujer activista maya. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Emakume maia aktibista: "Emakumeok gaitasunak eta trebetasunak ditugu aukera ematen zaigunean"
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Última actualización

Las mujeres de la comarca guatemalteca de la Alta Verapaz emplean el atletismo para luchar por sus derechos. Inocenta ha corrido en la Behobia-San Sebastián, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan.

Behobia-San Sebastián Atletismo

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