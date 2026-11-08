BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
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La anécdota de la Behobia-San Sebastián: “Le acabo de pedir matrimonio”

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Petición matrimonio de Eduardo a Angela en la Behobia
18:00 - 20:00
Eduardo y Ángela nada más cruzar la meta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Behobia-Donostiako anekdota: “Ezkon gaitezen eskatu berri diot”
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Última actualización

La Behobia-San Sebastián siempre deja momentos que van más allá de lo deportivo. En esta edición, Eduardo y Ángela han protagonizado una de las anécdotas más especiales de la jornada: una pedida de matrimonio justo después de cruzar la línea de meta.

Behobia-San Sebastián Atletismo

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