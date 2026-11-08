Behobia-Donostia 2026
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Un irrintzi y un aurresku han dado el pistoletazo de salida a la carrera

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18:00 - 20:00
El momento del irrintzi. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Irrintzi bat eta aurresku bat 2026ko Behobia Donostiako irteeran
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Última actualización

El aurresku del grupo de danzas "Eraiki" de Behobia y un irrintzi de una de las participantes le han dado un emotivo comienzo a la Behobia-San Sebastián 2026.

Behobia-San Sebastián Atletismo

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