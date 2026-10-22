Bilbao Night Running Fest limita las inscripciones a 20 000 por la ausencia de un patrocinador principal

El Bilbao Night Running Fest abrirá el próximo 24 de noviembre las inscripciones para su edición de 2027 con un cupo inicial de 20 000 participantes, 7 000 menos que los registrados este año, debido a la "incertidumbre económica que atraviesa la organización" por la ausencia de un patrocinador principal.

Ante esta situación, los organizadores reclaman una mayor implicación de las instituciones públicas y del sector privado para garantizar la sostenibilidad de la carrera. Las aportaciones institucionales, revelan, "no alcanzan actualmente el 7 % del presupuesto".

Este evento atlético nocturno, que reunió este año a 27 000 corredores en sus modalidades de media maratón y 10 kilómetros, ha duplicado su participación en apenas tres años, al pasar de los 13 500 inscritos en 2023 a consolidarse como "la prueba deportiva más multitudinaria de Bizkaia y una de las seis federadas con mayor participación de España".

Sin embargo, lamentan que este crecimiento "no ha ido acompañado de un incremento equivalente de los recursos económicos". Con un presupuesto de producción cercano a los 700 000 euros, la organización "ha optado por la prudencia y ajustará inicialmente el número de participantes a la financiación que pueda garantizar".