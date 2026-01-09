ATLETISMOA
Martin Iriondo: "Martin Fiz bezalako atleta bati marka hobetzea oso polita da"

Martin Iriondo
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Martin Iriondo oriotarrak pista estaliko 5.000 metroko Espainiako errekorra hobetu du hogei urtez azpiko kategorian. Bostongo txapelketan ezarri zuen errekor berria, Martin Fizen marka baino 8 segundu gutxiago: 14:05:96.

Atletismoa

