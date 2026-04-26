Sabastian Sawek eta Tigst Assefak errekorrak hautsi dituzte Londresko maratoian

Sawe bi orduetatik jaitsi da, maratoi ofizial batean munduko errekorra gaindituz, eta Assefak bere marka hautsi du.
LONDON (United Kingdom), 26/04/2026.- Winners Sabastian Sawe of Kenya (L) and Tigst Assefa of Ethiopia (R) hold a sporting life trophy after the London Marathon in London, Britain, 26 April 2026. (Maratón, Etiopía, Kenia, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL
Sabastian Sawe eta Tigst Assefa. Argazkia: EFE
Sabastian Sawe kenyarrak maratoi ofizial bateko munduko errekorra hautsi du igande honetan Londresen irabazita, ordubete 59 minutu eta 30 segundoko denborarekin. Gainera, Tigst Assefa etiopiarrak berak ezarritako munduko errekorra hautsi du 2 ordu, 15 minutu eta 41 segundoko denborarekin.

Bigarren postuan Yomif Kejelcha etiopiarrak amaitu du, 1:59:41eko denborarekin bere herrialdeko errekorra eta historiako maratoi bateko debuteko denbora onena lortuz. Kiplimo, Ugandakoak, hirugarren amaitu du 2:00:28ko denborarekin, bere herrialdeko erregistro onena izanik.

Bestalde, atleta afrikarrak marka unibertsal onena zuen emakumezkoetan maratoi batean, 2025eko apirilaren 27tik, 2:15.50eko denborarekin. Hellen Obiri (2h15:53) eta Joyciline Jepkosgei (2h15:55) kenyarrak gainditu ditu helmugan.

Hau izen handiko laugarren maratoia da berarentzat, bi aldiz Berlinen eta beste bitan Londresen gailendu ondoren.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
