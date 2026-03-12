PERTIKA-JAUZIA

Duplantisek munduko marka hautsi du berriro 6,31 metrotik gora salto eginda

Hamalaugarren aldia da 26 urteko suediarrak munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean 6,17 metroko jauzia egin ostean lehen marka unibertsala hautsi zuenetik.

Armand-Mondo-Duplantis-record-del-mundo-Uppsala

Armand Mondo Duplantis marka berria ospatzen, Uppsalan (Suedia). Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Armand Mondo Duplantis suediarrak munduko marka berria ezarri du pertika-jauziko proban, ostegun honetan Suediako Uppsala hirian jokatutako Mondo Classic bileran 6,31 metroko marka ezarrita.

Duplantisek, egungo txapeldun olinpikoak, eta munduko eta Europako txapeldunak, zentimetro batean gainditu du aurreko marka unibertsala. Mondo-k 6,30 zentimetro gainditu zituen joan den irailean Tokion jokatutako Munduko Txapelketetan.

Hamalaugarren aldia da Armand Duplantisek (26 urte) munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean Poloniako Torun hirian 6,17 metroko jauzia egin ondoren bere lehen marka unibertsala lortu zuenetik.

5,50ekin hasi den lehiaketa batean, Duplantisek 5,65eko langarekin 'berotu' egin du ondoren, eta lehenengo saiakeran gainditu du. Jarraian, 5,90 eta 6,08 metrotan ere maila eman du, eta ordutik bakarrik bere buruarekin lehian geratu da lider gisa, bere marka handiko 6,31 horiek eskatu eta gainditu arte. Sondre Guttormsen norvegiarra izan da bigarren (6,00) eta Zachery Bradford estatubatuarra hirugarren (5,90).

Horrela, Duplantisek berretsi egin du bere erregetza, diziplinaren historiako onena bezala. Jauzi horrek argi utzi du beste behin ere nor den espezialitateko errege eztabaidaezina, nahiz eta Eskandinaviako jauzilariak denboraldia ohi baino makalago hasi.

Armand Duplantisek Frantziako Clermont-Ferrand herrian otsailaren 22an jokatutako Pertikako All Starrean 6,06ko langa “soilik” gainditu zuen.

Atletismoa

