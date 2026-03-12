Duplantisek munduko marka hautsi du berriro 6,31 metrotik gora salto eginda
Hamalaugarren aldia da 26 urteko suediarrak munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean 6,17 metroko jauzia egin ostean lehen marka unibertsala hautsi zuenetik.
Armand Mondo Duplantis suediarrak munduko marka berria ezarri du pertika-jauziko proban, ostegun honetan Suediako Uppsala hirian jokatutako Mondo Classic bileran 6,31 metroko marka ezarrita.
Duplantisek, egungo txapeldun olinpikoak, eta munduko eta Europako txapeldunak, zentimetro batean gainditu du aurreko marka unibertsala. Mondo-k 6,30 zentimetro gainditu zituen joan den irailean Tokion jokatutako Munduko Txapelketetan.
Hamalaugarren aldia da Armand Duplantisek (26 urte) munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean Poloniako Torun hirian 6,17 metroko jauzia egin ondoren bere lehen marka unibertsala lortu zuenetik.
5,50ekin hasi den lehiaketa batean, Duplantisek 5,65eko langarekin 'berotu' egin du ondoren, eta lehenengo saiakeran gainditu du. Jarraian, 5,90 eta 6,08 metrotan ere maila eman du, eta ordutik bakarrik bere buruarekin lehian geratu da lider gisa, bere marka handiko 6,31 horiek eskatu eta gainditu arte. Sondre Guttormsen norvegiarra izan da bigarren (6,00) eta Zachery Bradford estatubatuarra hirugarren (5,90).
Horrela, Duplantisek berretsi egin du bere erregetza, diziplinaren historiako onena bezala. Jauzi horrek argi utzi du beste behin ere nor den espezialitateko errege eztabaidaezina, nahiz eta Eskandinaviako jauzilariak denboraldia ohi baino makalago hasi.
Armand Duplantisek Frantziako Clermont-Ferrand herrian otsailaren 22an jokatutako Pertikako All Starrean 6,06ko langa “soilik” gainditu zuen.
Ander Garaiarrek 20 urtez azpikoen munduko errekorra hautsi du 4x100 errelebo mistoan
Esprinter gipuzkoarrak proba honetan erregistratutako markarik onena lortu du, Madrilgo eta Nafarroako atletez osatutako laukotearekin batera, asteburu honetan Katalunian egindako lehiaketa batean.
Dominic Lobalu eta Asayech Ayichew nagusitu dira Bilboko 10K lasterketan
Larunbat arratsaldean Bilbon jokatu den 10k lasterketan, Dominic Lobalu, Abderrahmane Aferdi eta Ayana Geneti nagusitu dira gizonezkoetan; emakumezkoetan, berriz, Asayech Ayichew, Nigsti Molla Hagos eta Francine Niyomukunzi.
Eneko Carrascal, Markel Fernandez eta Martin Segurola, Espainiako txapeldunak, Valentzian
Jauzi hirukoitzean, 3.000 metroetan eta 400 metroetan gailendu dira, hurrenez hurren.
Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate-Udalatx mendi-lasterketan
Gaur goizean, Arrasate-Udalatx mendi-lasterketaren hamargarren edizioa jokatu da, eta, gizonezkoetan, Ibai Larrea antzuolarrak irabazi du, hirugarrenez jarraian; Luis Puigvert kataluniarra izan da bigarren, eta Oier Zubeldia amezketarra, berriz, hirugarren. Emakumezkoetan, Oihana Zubillaga anoetarra izan da azkarrena, eta haren atzetik sailkatu dira Carrodilla Cabestre eta Ainhoa Sanz.
Behobia-Donostia lasterketak zozketa baliatuko du, izena emateko modu orokor moduan
Antolatzaileek 30.000 kirolari inguru egoteko asmoa dute 2026ko lehian.
Berihu Aregawi eta Winfred Yavi gailendu dira Elgoibarko Nazioarteko Krosean
Berihu Aregawi etiopiarrak hirugarren urtez jarraian irabazi du Juan Muguerza Nazioarteko Krosa, Elgoibarren. Emakumezkoen proban, berriz, Winfred Yavi kenyarra izan da onena, eta erakustaldia emanda nagusitu da.
Igandean jokatuko da Juan Mugerza Nazioarteko Krosa, Mintxetako zelaietan
Igande honetan, urtarrilak 18, egingo da Elgoibarko Nazioarteko Krosa. Juan Mugerza Krosaren 82. edizioa Mintxetako zelaietan egingo da, eta bertan izango dira lehen mailako hainbat atleta. Zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, igandean, 12:00etatik aurrera, ETB1en.
Martin Iriondo: "Martin Fiz bezalako atleta bati marka hobetzea oso polita da"
Martin Iriondo oriotarrak pista estaliko 5.000 metroko Espainiako errekorra hobetu du hogei urtez azpiko kategorian. Bostongo txapelketan ezarri zuen errekor berria, Martin Fizen marka baino 8 segundu gutxiago: 14:05:96.
Younes Kniya eta Dorcus Chepkwemoi nagusitu dira Amurrioko Nazioarteko Krosean
Amurrioko Nazioarteko Krosaren zazpigarren edizioa lehiatu da gaur. Gizonezkoetan, Younes Kniya nagusitu da (28:27); emakumezkoetan, berriz, Dorcus Chepkwemoi izan da garailea (32:41).