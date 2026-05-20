Asier Martinezek 110 metroko hesidun proba irabazi du Savonan, Italian
Kirolari nafarrak lehen postua lortu du, 13.34 segundoko denborarekin; Lorenzo Simonelli italiarra, Europako indarreko txapelduna, hirugarrena izan da.
Asier Martinez kirolari nafarrak 110 metroko hesidun proba irabazi du asteazken honetan, Savonan, Italian.
13.34 segundoko denborarekin lortu du lehen postua Martinezek; Lorenzo Simonelli italiarra, Europako txapelduna, hirugarrena izan da, eta Romain Lecoeur frantziarra bigarren postuan geratu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Allyson Felix atletismora itzuliko da, 40 urterekin, Los Angelesen 2028an lehiatzen saiatzeko
2022an erretiroa hartu zuen zen atletak 11 olinpiar domina dauzka bere palmaresean.
Martin Fiz, Sebastian Sawek marka berria ezarri ondoren: “Aro berri baten hasiera da"
"Duela 30 urte ez nuen imajinatuko, ni bizirik nagoela, inork bat bi ordu baino gutxiago beharko zuenik maratoi ofizial bat egiteko", onartu du Martin Fiz gasteiztarrak, 1995ean Goteborgen maratoiko munduko txapeldun izandakoak. Arabarrak uste du osagai guztiak batu direla: lehen mailako atletak, oinetakoen bilakaera, eta elikadura eta hidratazio pertsonalizatua.
Sabastian Sawek eta Tigst Assefak errekorrak hautsi dituzte Londresko maratoian
Sawe bi orduetatik jaitsi da, maratoi ofizial batean munduko errekorra gaindituz, eta Assefak bere marka hautsi du.
Behobia-Donostia lasterketarako dortsalen zozketa: 41.533 atleta eta 17.287 plaza
Izena emateko epea bukatuta, antolatzaileek apirilaren 29an egingo dute Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko dortsalen zozketa. Maratoi erdia azaroaren 8an lehiatuko da.
Behobia-Donostia lasterketak apirilaren 14an irekiko du bere 61. edizioko dortsalen zozketarako erregistroa
Inskripzio epea apirilaren 22aren arratseraino egonen da irekita
Markel Fernandez: “Domina egindako lanaren erakusgarri da”
Paula Sevilla, David Garcia Zurita eta Blanca Hervasekin batera, zilarrezko domina eskuratu berri du Markel Fernandez atleta bizkaitarrak Torunen, Polonian, Munduko Indoor Atletismo Txapelketan. Nola sentitzen den kontatu du, Euskal Herrira iritsi ostean egindako elkarrizketan.
Markel Fernandezek zilarra irabazi du 400 metroko 4 erreleboko proba mistoan
Sopelako atletak, Paula Sevilla, David Garcia eta Blanca Hervasekin batera, lasterketa bikaina egin du eta Espainiako errekorra hautsi du.
Asier Martinez, 60 metroko hesidun probaren finalerdietan
Nafarroako atleta pista estaliko atletismoko munduko txapelketako finalerdietarako sailkatu da, 7,65 segundoko markari esker, eta bere sasoi onenean jarraitzen duela erakutsi du.
Duplantisek munduko marka hautsi du berriro 6,31 metrotik gora salto eginda
Hamalaugarren aldia da 26 urteko suediarrak munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean 6,17 metroko jauzia egin ostean lehen marka unibertsala hautsi zuenetik.