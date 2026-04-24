Behobia-Donostia lasterketarako dortsalen zozketa: 41.533 atleta eta 17.287 plaza
Izena emateko epea bukatuta, antolatzaileek apirilaren 29an egingo dute Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko dortsalen zozketa. Maratoi erdia azaroaren 8an lehiatuko da.
41. 533 lagunek eman dute izena Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko, eta horien guztien artean zozketatuko dira libre geratu diren 17.287 dortsalak. Zozketa datorren asteazkenean egingo dute, apirilaren 29an, hain justu ere.
Iaz, 28.000 atleta izan ziren maratoi erdi entzutetsuan, eta aurtengo edizioan 30.000 izango direla espero dute antolatzaileek. Urtez urte parte-hartzaileen kopurua goraka doala kontuan hartuta, dortsalen banaketa zozketa bidez egitea erabaki dute.
Lasterketa antolatzen duen Fortuna klubaren iritzian, zozketa izena epe barruan eman duten pertsona guztien artean eginda, “dortsalak gardentasunez banatzen” direla eta “pertsona guztiek aukera berdina” dutela bermatzen da.
Horrez gain, antolatzaileek azaldu dute izena ematerakoan bi fase izan direla: lehendabiziko fasean, azken bost edizioetatik hirutan izan diren atletek eman dute izena, baita Fortuna klubeko bazkideek ere; eta bigarren fasean, berriz, libre geratu diren dortsalak bereganatzeko zozketan parte hartu nahi duten lagunek eman dute izena.
Behobia-Donostia 2026ko azaroaren 8an lehiatuko da.
Zure interesekoa izan daiteke
Behobia-Donostia lasterketak apirilaren 14an irekiko du bere 61. edizioko dortsalen zozketarako erregistroa
Inskripzio epea apirilaren 22aren arratseraino egonen da irekita
Markel Fernandez: “Domina egindako lanaren erakusgarri da”
Paula Sevilla, David Garcia Zurita eta Blanca Hervasekin batera, zilarrezko domina eskuratu berri du Markel Fernandez atleta bizkaitarrak Torunen, Polonian, Munduko Indoor Atletismo Txapelketan. Nola sentitzen den kontatu du, Euskal Herrira iritsi ostean egindako elkarrizketan.
Markel Fernandezek zilarra irabazi du 400 metroko 4 erreleboko proba mistoan
Sopelako atletak, Paula Sevilla, David Garcia eta Blanca Hervasekin batera, lasterketa bikaina egin du eta Espainiako errekorra hautsi du.
Asier Martinez, 60 metroko hesidun probaren finalerdietan
Nafarroako atleta pista estaliko atletismoko munduko txapelketako finalerdietarako sailkatu da, 7,65 segundoko markari esker, eta bere sasoi onenean jarraitzen duela erakutsi du.
Duplantisek munduko marka hautsi du berriro 6,31 metrotik gora salto eginda
Hamalaugarren aldia da 26 urteko suediarrak munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean 6,17 metroko jauzia egin ostean lehen marka unibertsala hautsi zuenetik.
Ander Garaiarrek 20 urtez azpikoen munduko errekorra hautsi du 4x100 errelebo mistoan
Esprinter gipuzkoarrak proba honetan erregistratutako markarik onena lortu du, Madrilgo eta Nafarroako atletez osatutako laukotearekin batera, asteburu honetan Katalunian egindako lehiaketa batean.
Dominic Lobalu eta Asayech Ayichew nagusitu dira Bilboko 10K lasterketan
Larunbat arratsaldean Bilbon jokatu den 10k lasterketan, Dominic Lobalu, Abderrahmane Aferdi eta Ayana Geneti nagusitu dira gizonezkoetan; emakumezkoetan, berriz, Asayech Ayichew, Nigsti Molla Hagos eta Francine Niyomukunzi.
Eneko Carrascal, Markel Fernandez eta Martin Segurola, Espainiako txapeldunak, Valentzian
Jauzi hirukoitzean, 3.000 metroetan eta 400 metroetan gailendu dira, hurrenez hurren.
Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate-Udalatx mendi-lasterketan
Gaur goizean, Arrasate-Udalatx mendi-lasterketaren hamargarren edizioa jokatu da, eta, gizonezkoetan, Ibai Larrea antzuolarrak irabazi du, hirugarrenez jarraian; Luis Puigvert kataluniarra izan da bigarren, eta Oier Zubeldia amezketarra, berriz, hirugarren. Emakumezkoetan, Oihana Zubillaga anoetarra izan da azkarrena, eta haren atzetik sailkatu dira Carrodilla Cabestre eta Ainhoa Sanz.