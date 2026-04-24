BEHOBIA-DONOSTIA
Behobia-Donostia lasterketarako dortsalen zozketa: 41.533 atleta eta 17.287 plaza

Izena emateko epea bukatuta, antolatzaileek apirilaren 29an egingo dute Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko dortsalen zozketa. Maratoi erdia azaroaren 8an lehiatuko da.  

Behobia-Donostia 2024
AGENTZIAK | KIROLAK EITB

41. 533 lagunek eman dute izena Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko, eta horien guztien artean zozketatuko dira libre geratu diren 17.287 dortsalak. Zozketa datorren asteazkenean egingo dute, apirilaren 29an, hain justu ere.

Iaz, 28.000 atleta izan ziren maratoi erdi entzutetsuan, eta aurtengo edizioan 30.000 izango direla espero dute antolatzaileek. Urtez urte parte-hartzaileen kopurua goraka doala kontuan hartuta, dortsalen banaketa zozketa bidez egitea erabaki dute.

Lasterketa antolatzen duen Fortuna klubaren iritzian, zozketa izena epe barruan eman duten pertsona guztien artean eginda, “dortsalak gardentasunez banatzen” direla eta “pertsona guztiek aukera berdina” dutela bermatzen da.  

Horrez gain, antolatzaileek azaldu dute izena ematerakoan bi fase izan direla: lehendabiziko fasean, azken bost edizioetatik hirutan izan diren atletek eman dute izena, baita Fortuna klubeko bazkideek ere; eta bigarren fasean, berriz, libre geratu diren dortsalak bereganatzeko zozketan parte hartu nahi duten lagunek eman dute izena.  

Behobia-Donostia 2026ko azaroaren 8an lehiatuko da. 

Behobia-Donostia 2025 Atletismoa

Zure interesekoa izan daiteke

Mendia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate-Udalatx mendi-lasterketan

Gaur goizean, Arrasate-Udalatx mendi-lasterketaren hamargarren edizioa jokatu da, eta, gizonezkoetan, Ibai Larrea antzuolarrak irabazi du, hirugarrenez jarraian; Luis Puigvert kataluniarra izan da bigarren, eta Oier Zubeldia amezketarra, berriz, hirugarren. Emakumezkoetan, Oihana Zubillaga anoetarra izan da azkarrena, eta haren atzetik sailkatu dira Carrodilla Cabestre eta Ainhoa Sanz.

Gehiago ikusi
