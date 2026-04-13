Behobia-Donostia lasterketak apirilaren 14an irekiko du bere 61. edizioko dortsalen zozketarako erregistroa
Behobia-Donostia lasterketako antolakuntzak 61. edizioko dortsalen zozketarako erregistro-fasearen hasiera iragarri du. Edizio honetarako, guztira 17.287 dortsal zozketatuko direla berretsi du. Prozesu honen helburua lasterketan parte hartu nahi duten atleta guztiei aukera berdinak eskaintzea da.
Datak eta erregistro-prozesua
Zozketan erregistratzeko epea bihar, apirilak 14, irekiko da eguerdiko 12:00etan, eta apirilaren 22an itxiko da, 23:59an. Antolakuntzak gogorarazten du zortzi egun horietan erregistratzeko ordenak ez duela zortean eragiten, erregistro guztiak baldintza berberetan sartuko baitira notario-zozketan.
Aurten, zozketan erregistratzeak itzuliko ez den euro bateko ordainketa dakar. Bildutako diru guztia Behobia-Donostia lasterketako proiektu solidarioetara bideratuko da osorik.
Korrikalarientzako datu garrantzitsuak:
Taldeak: Eskaera bakoitzeko 3 pertsona erregistratu daitezke gehienez, lagunek edo senideek elkarrekin parte hartu ahal izan dezaten. Gogoratu pertsona bakoitzak behin bakarrik eman dezakeela erregistroa.
Baieztapena: Ordainketa egin ondoren, erregistratutako pertsona bakoitzak berrespen-mezu bat jasoko du posta elektroniko bidez. Erregistroa zozketan sartu dadin, mezu hori apirilaren 23a baino lehen baieztatu beharko da.
Zenbakien esleipena: Apirilaren 24an, erregistroa baieztatu duten pertsonek zozketarako beren zenbaki ofiziala jasoko dute posta elektronikoz.
Zozketa eta izen-ematea formalizatzea Lehen fasearen ondoren geratzen diren 17.287 dortsalen zozketa 2026ko apirilaren 29an egingo da notario aurrean. Zortea dutenek maiatzaren 5etik 11ra bitartean formalizatu ahal izango dute behin betiko izen-ematea. Saridun gertatzen ez direnak itxarote-zerrenda batera pasatuko dira automatikoki; zerrenda hori maiatzaren 12tik aurrera mugituko da, plaza librearen arabera.
