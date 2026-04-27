Martin Fiz, Sebastian Sawek marka berria ezarri ondoren: “Aro berri baten hasiera da"
"Duela 30 urte ez nuen imajinatuko, ni bizirik nagoela, gizon bat bi orduetatik jaisten ikusiko nuenik maratoi ofizial batean", onartu du Martin Fiz gasteiztarrak, 1995ean Goteborgen maratoiko munduko txapeldun izandakoak. Arabarrak uste du osagai guztiak batu direla: lehen mailako atletak, oinetakoen bilakaera, eta elikadura eta hidratazio pertsonalizatua.
Zure interesekoa izan daiteke
Sabastian Sawek eta Tigst Assefak errekorrak hautsi dituzte Londresko maratoian
Sawe bi orduetatik jaitsi da, maratoi ofizial batean munduko errekorra gaindituz, eta Assefak bere marka hautsi du.
Behobia-Donostia lasterketarako dortsalen zozketa: 41.533 atleta eta 17.287 plaza
Izena emateko epea bukatuta, antolatzaileek apirilaren 29an egingo dute Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko dortsalen zozketa. Maratoi erdia azaroaren 8an lehiatuko da.
Behobia-Donostia lasterketak apirilaren 14an irekiko du bere 61. edizioko dortsalen zozketarako erregistroa
Inskripzio epea apirilaren 22aren arratseraino egonen da irekita
Markel Fernandez: “Domina egindako lanaren erakusgarri da”
Paula Sevilla, David Garcia Zurita eta Blanca Hervasekin batera, zilarrezko domina eskuratu berri du Markel Fernandez atleta bizkaitarrak Torunen, Polonian, Munduko Indoor Atletismo Txapelketan. Nola sentitzen den kontatu du, Euskal Herrira iritsi ostean egindako elkarrizketan.
Markel Fernandezek zilarra irabazi du 400 metroko 4 erreleboko proba mistoan
Sopelako atletak, Paula Sevilla, David Garcia eta Blanca Hervasekin batera, lasterketa bikaina egin du eta Espainiako errekorra hautsi du.
Asier Martinez, 60 metroko hesidun probaren finalerdietan
Nafarroako atleta pista estaliko atletismoko munduko txapelketako finalerdietarako sailkatu da, 7,65 segundoko markari esker, eta bere sasoi onenean jarraitzen duela erakutsi du.
Duplantisek munduko marka hautsi du berriro 6,31 metrotik gora salto eginda
Hamalaugarren aldia da 26 urteko suediarrak munduko errekorra hobetzen duela, 2020ko otsailean 6,17 metroko jauzia egin ostean lehen marka unibertsala hautsi zuenetik.
Ander Garaiarrek 20 urtez azpikoen munduko errekorra hautsi du 4x100 errelebo mistoan
Esprinter gipuzkoarrak proba honetan erregistratutako markarik onena lortu du, Madrilgo eta Nafarroako atletez osatutako laukotearekin batera, asteburu honetan Katalunian egindako lehiaketa batean.
Dominic Lobalu eta Asayech Ayichew nagusitu dira Bilboko 10K lasterketan
Larunbat arratsaldean Bilbon jokatu den 10k lasterketan, Dominic Lobalu, Abderrahmane Aferdi eta Ayana Geneti nagusitu dira gizonezkoetan; emakumezkoetan, berriz, Asayech Ayichew, Nigsti Molla Hagos eta Francine Niyomukunzi.