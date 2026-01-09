ATLETISMO
Martin Iriondo: "Mejorar la marca a un atleta como Martín Fiz es muy bonito"

Martin Iriondo
18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Martin Iriondo: "Martin Fiz bezalako atleta bati marka hobetzea oso polita da"

Última actualización

El atleta de Orio Martin Iriondo ha mejorado el récord de España de 5.000 metros en pista cubierta en la categoría Sub 20. El nuevo récord lo estableció en el campeonato de Boston, 8 segundos menos que la marca de Martín Fiz: 14:05:96.

Atletismo

