2022AN, ERRETIROA HARTU ZUEN

Allyson Felix atletismora itzuliko da 40 urterekin, Los Angeles 2028an lehiatzen saiatzeko

2022an erretiroa hartu zuen zen atletak 11 olinpiar domina dauzka bere palmaresean.

Allyson Felix
Allyson Felix; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Allyson Felix estatubatuarra, 40 urtekoa, atletismora itzuliko da, 2028an Los Angelesen egingo diren Olinpiar Jokoetan lehiatzen saiatzeko, astelehenean argitaratu zen elkarrizketa batean jakinarazi zuen arabera.

Felixek guztira hamaika olinpiar domina irabazi ditu: urrezko zazpi, zilarrezko hiru eta brontzezko bat, eta Jokoen historiaren pistako atletarik  sarituena da. 2022an erretiratu zen baina: “Adin honekin ziurrenik etxean geratu beharko nintzateke nire seme-alabak zaintzen. Eta sinpleki, zergatik ez? Egoerari buelta eman diezagun. Goazen lortzera. Sentikorrak izan gaitezen” baieztatu du Felixek, eta bere itzulera “giza potentzialaren esperimentu bizi” moduan kalifikatu du.

“Hau bizitzan bakarra den etxerako itzulera da. Badakit 40 urterekin ez nagoela nire une onenean. Ez du ametsik egiten gaiarekin. Oso argi daukat zertaz ari naizen eta zer lortu nahi duten. Eta horrela ikustea espero dut”, adierazi du Felixek.

Atletismoko izarrak, bere ibilbidearen zehar 20 Munduko Txapelketako dominak irabazi dituenak, ametsik ez duela eginen, baina saiatzeko  prest dagoela baieztatu du.

Emakume kirolariak Olinpiar Jokoak Atletismoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
