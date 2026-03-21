Asier Martinez, 60 metroko hesidun probaren finalerdietan

Nafarroako atleta pista estaliko atletismoko munduko txapelketako finalerdietarako sailkatu da, 7,65 segundoko markari esker, eta bere sasoi onenean jarraitzen duela erakutsi du.

Asier Martinez. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Asier Martinez nafarrak postu bat ziurtatu du Torungo (Polonia) pista estaliko munduko txapelketako 60 metroko hesidun probaren finalerdietan. Iruindarrak laugarren postua lortu zuen bere seriean, Dylan Beard (AEB, 7,50), Junxi Liu (Txina, 7,53) eta Saguirou Badamassi (Nigeria, 7,63) lehiakideen ostean helmugaratuta. Hala ere, 7,65eko markari esker, hurrengo txandan sartu da, bigarren aukerako bigarren sailkatu onena izan baita.

Eugeneko Munduko Aire Libreko 110 metroko hesidun proban hirugarren postua lortu eta Munichen (2022) Europako txapelduna izan ondoren, Zizurko atleta bere maila onena berreskuratzen saiatzen ari da neguko denboraldia bikain igaro ondoren. Urtarrilean, 7,59 segundoko marka egin zuen Düsseldorfen, orain arte egin duen denbora onena. Gaur gauean, berriz, finalean sartzeko borrokatuko da.

Bestalde, Quique Llopis valentziarra ere finalaurrekoetara sailkatu da, eta nazioarteko faborito nagusiek, Trey Cunningham estatubatuarrak eta Wilhem Belocian frantziarrak, aise gainditu dute lehen kanporaketa.

 

Zure interesekoa izan daiteke

Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate-Udalatx mendi-lasterketan

Gaur goizean, Arrasate-Udalatx mendi-lasterketaren hamargarren edizioa jokatu da, eta, gizonezkoetan, Ibai Larrea antzuolarrak irabazi du, hirugarrenez jarraian; Luis Puigvert kataluniarra izan da bigarren, eta Oier Zubeldia amezketarra, berriz, hirugarren. Emakumezkoetan, Oihana Zubillaga anoetarra izan da azkarrena, eta haren atzetik sailkatu dira Carrodilla Cabestre eta Ainhoa Sanz.

Publizitatea
Publizitatea
