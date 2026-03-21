Asier Martinez, 60 metroko hesidun probaren finalerdietan
Nafarroako atleta pista estaliko atletismoko munduko txapelketako finalerdietarako sailkatu da, 7,65 segundoko markari esker, eta bere sasoi onenean jarraitzen duela erakutsi du.
Asier Martinez nafarrak postu bat ziurtatu du Torungo (Polonia) pista estaliko munduko txapelketako 60 metroko hesidun probaren finalerdietan. Iruindarrak laugarren postua lortu zuen bere seriean, Dylan Beard (AEB, 7,50), Junxi Liu (Txina, 7,53) eta Saguirou Badamassi (Nigeria, 7,63) lehiakideen ostean helmugaratuta. Hala ere, 7,65eko markari esker, hurrengo txandan sartu da, bigarren aukerako bigarren sailkatu onena izan baita.
Eugeneko Munduko Aire Libreko 110 metroko hesidun proban hirugarren postua lortu eta Munichen (2022) Europako txapelduna izan ondoren, Zizurko atleta bere maila onena berreskuratzen saiatzen ari da neguko denboraldia bikain igaro ondoren. Urtarrilean, 7,59 segundoko marka egin zuen Düsseldorfen, orain arte egin duen denbora onena. Gaur gauean, berriz, finalean sartzeko borrokatuko da.
Bestalde, Quique Llopis valentziarra ere finalaurrekoetara sailkatu da, eta nazioarteko faborito nagusiek, Trey Cunningham estatubatuarrak eta Wilhem Belocian frantziarrak, aise gainditu dute lehen kanporaketa.
