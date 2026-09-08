"Kontxa Hondotik"
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“Kontxa Hondotik”: garai bateko traineruen eta gaur egungoen arteko aldeak

Iragarkia
Euskaraz Traineru zaharrak
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nolakoak ziren Kontxako Banderako aurreneko ekitaldietan erabiltzen zituzten traineruak? Eta, hurrengo igandean baliatuko dituztenei erreparatuta, zeintzuk dira euren arteko aldeak? Ibon Gaztañazpik azaldu digu. 

Arrauna Emakume kirolariak Kontxako Bandera

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