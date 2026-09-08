“Kontxa Hondotik”: garai bateko traineruen eta gaur egungoen arteko aldeak
Nolakoak ziren Kontxako Banderako aurreneko ekitaldietan erabiltzen zituzten traineruak? Eta, hurrengo igandean baliatuko dituztenei erreparatuta, zeintzuk dira euren arteko aldeak? Ibon Gaztañazpik azaldu digu.
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“Kontxa Hondotik”: traineruen koloreak. Zergatik da horia Oriorena, edo arrosa San Juanena?
“Kontxa Hondotik” sortako bigarren erreportajean, Ibon Gaztañazpik azaldu digu zein den traineru batzuen koloreetako jatorria. Ikusiko dugunez, bitxikeriak daude horrekin lotuta.
“Kontxa Hondotik”: iraganera bidaia. Nola hasi zen Kontxako Banderaren historia, 1879an?
Ibon Gaztañazpi EITBko kazetariaren eskutik, ikusi nolakoa zen Donostiako portua duela 147 urte, alegia, Kontxako Bandera aurreneko aldiz jokatu zutenean. Ondorengo egunetan, EITBk erreportaje berezi sorta emango du; hain zuzen ere, Kontxako Banderaren 2026ko ekitaldia igandean guztiz erabakita gelditu aurretik. OHARRA: Adimen Artifizialrekin sortutako bideoa da.
Arraunlariak leher eginda Kontxako Banderaren lehen jardunaldiaren amaieran
Kontxako Banderaren moduko estropadetan, arraunlariek ahalegin oso handia egin behar izaten dute, traineruak helmugaratu eta berehala ikusten denez. Horren erakusgarri dira Hibaika, Donostiarra (gizonezkoen proban), Arraun Lagunak eta Orio (gizonezkoen proban) traineruen irudiak estropada amaitu ostean.
Ioseba Amunarriz: “Poza ematen du Kontxako ohorezko txandan egoteak”
Hondarribiko patroia oso kontentu agertu da bere taldeak egin duen lanarekin. Bigarren jardunaldian, Ama Guadalupekoa ohorezko txandan izango da, eta Amunarrizek uste du emaitza ona lortu dezakeela maila ona ematen badu.
Donostiarraren azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita
Donostiarra bigarren postuan sailkatu da 2026ko Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. Oriok egin du denborarik onena lehen jardunaldian, baina Donostiarrak 3 segundo besterik ez du galdu. Hortaz, Donostiarra eta Orio nor baino nor gehiago arituko dira datorren igandean garaipenaren bila.
Orioren azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita
Orio izan da azkarrena 2026ko Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, eta 3 segundoko aldea atera dio bigarren sailkatuari, Donostiarrari. Zierbena eta Hondarribia aurreko biekin batera arituko dira ohorezko txandan, eta Bermeo, Lekittarra, Getaria eta Ondarroa arituko dira lehen txandan.
Arraun Lagunaken azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita
Arraun Lagunak nagusitu da 2026ko Kontxako Banderaren lehenengo jardunaldian, eta 9 segundora sailkatu da bigarrena, Tolosaldea. San Juan eta Astillero arituko dira horiekin batera ohorezko txandan. Hibaika, Donostiarra, Zarautz eta Orio arituko dira datorren igandean aurreneko txandan.
Epaileak Oriori emandako abisuak, Donostiarrarekin azken metroetan izandako lehian
Polemika izan da lehen txandaren amaieran, Oriok eta Donostiarrak izan duten lehia estuan. Gorka Aranberriren ontzia donostiarren kalean sartu da eta Arkaitz Diazen arraunlarien bidea oztopatu du; ondorioz, epaileak bandera zuria atera die oriotarrei hasieran, eta ondoren, urdina.
Bermeo zigortu dute, helmugaratzean Hondarribiaren ontziarekin talka egitegatik
Kontxako Banderako lehen jardunaldiko bigarren txandan, Bermeo Hondarribiaren aurretik helmugaratu da, oso gutxiagatik izan bada ere, baina Bou Bizkaiak maniobra arraroa egin du azken txanpan, eta Ama Guadalupekoarekin talka egin du helmuga zeharkatu ostean. Hori dela eta, epaileek 3 segundoko zigorra jarri diote Bizkaiko taldeari, estropada amaitu ostean.