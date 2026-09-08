“Kontxa Hondotik”: comparamos las antiguas traineras con las de hoy en día
Ibon Gaztañazpi detalla las diferencias que existen entre las traineras que se utilizaron en las primeras ediciones de la Bandera de La Concha y las que usan las y los remeros de la actualidad.
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“Kontxa Hondotik”: los colores de las traineras. ¿Por qué el amarillo es de Orio, o el rosa de San Juan?
En la segunda entrada de los reportajes “Kontxa Hondotik”, Ibon Gaztañazpi nos descubre el origen de los colores de algunas de las traineras. Como veremos, hay algunas anécdotas relacionadas con ello.
“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?
El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial
Las y los remeros, agotados tras la primera jornada de la Bandera de La Concha
El esfuerzo que deben hacer los y las remeras, en una regata como la de la Bandera de la Concha, es enorme; así lo refleja la grabación de los segundos siguientes a que hayan cruzado la línea de meta cuatro de ellas: Hibaika, Donostiarra (en la prueba masculina), Arraun Lagunak y Orio (en la prueba masculina).
Ioseba Amunarriz: “Produce alegría estar en la tanda de honor de La Concha"
El patrón de Hondarribia está muy contento con el trabajo que ha realizado su equipo. En la segunda jornada, la Ama Guadalupekoa estará en la tanda de honor y Amunarriz cree que puede lograr un buen resultado si demuestra un buen nivel.
El largo de vuelta de Donostiarra, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Donostiarra ha logrado el segundo puesto en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, por detrás de Orio, pero a solo tres segundos de los aguiluchos. De esta forma, Donostiarra pugnará con Orio por la victoria, el próximo domingo.
El largo de vuelta de Orio, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Orio ha sido la más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, en la que ha conseguido una renta de tres segundos sobre Donostiarra. Zierbena y Hondarribia completarán la tanda de honor, el domingo que viene, con Bermeo, Lekittarra, Getaria y Ondarroa en la primera tanda.
El largo de vuelta de Arraun Lagunak, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Arraun Lagunak ha ganado la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, y ha obtenido una ventaja de nueve segundos sobre Tolosaldea, que ha sido segunda. San Juan y Astillero también estarán en la tanda de honor, e Hibaika, Donostiarra, Zarautz y Orio remarán en la primera tanda del próximo domingo.
Sancionan a Bermeo por embestir la embarcación de Hondarribia tras cruzar la meta
En la segunda tanda de la primera jornada de la Bandera de La Concha, Bermeo se ha clasificado en segundo lugar tras mantener una dura pugna con Hondarribia. Sin embargo, la Bou Bizkaia ha realizado una maniobra extraña en el tramo final y, una vez en meta, ha chocado con la Ama Guadalupekoa, por lo que los jueces le han impuesto una penalización de 3 segundos.
Los avisos del árbitro a Orio, tras invadir la calle de la Donostiarra en los últimos metros
Polémica en la apretada pugna que han mantenido Orio y Donostiarra. la embarcación de Gorka Aranberri ha invadido la calle de los de Arkaitz Díaz obstaculizando el avance de la Torrekua II, lo que ha llevado al árbitro a sacar la bandera blanca de aviso a los oriotarras, y después, la azul.