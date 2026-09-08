“Kontxa Hondotik”
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“Kontxa Hondotik”: comparamos las antiguas traineras con las de hoy en día

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Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: garai bateko traineruen eta gaur egungoen arteko aldeak
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Ibon Gaztañazpi detalla las diferencias que existen entre las traineras que se utilizaron en las primeras ediciones de la Bandera de La Concha y las que usan las y los remeros de la actualidad.

Remo Mujeres deportistas Bandera de La Concha

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Kontxa Hondotik: Viaje al pasado
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Hace  min.

“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial

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