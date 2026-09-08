EZ DU KLUBEAN JARRAITUKO

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Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala

Salsamendik, hala, denboraldia amaituta utziko du Bermeoko kluba, hau da, Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta, Eusko Label Ligan, Bermeoko eta Portugaleteko estropadak jokatuta.

Jon Salsamendi (Bermeo)
Jon Salsamendi, artxiboko irudian. Argazkia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeo-Urdaibaiko entrenatzaile bezala, astearte arratsaldean Bermeoko klubak iragarri duenez. Salsamendik, hala, denboraldia amaituta utziko du Bermeoko kluba, hau da, Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta, Eusko Label Ligan, Bermeoko eta Portugaleteko estropadak jokatuta.

Jon Salsamendi 2025ean iritsi zen Bermeora. Bi denboraldi eman ditu Bermeo-Urdaibaiko entrenatzaile karguan; orain, Bermeo hirugarren postuan dabil Eusko Label Ligan, eta, igandean, bosgarren postua lortu zuen Kontxako Banderako lehenengo jardunaldian.

“Ohar honen bidez, Jon Salsamendik eta Bermeoko Arraun Elkarteak euren bideak banatzen dituztela jakinarazten dizuegu. Joni eskertu nahi diogu Elkartearen etorkizuna kinka larrian egon zenean traineruaren agintea hartzea, eta, era berean, gure proiektuaren oinarriak sustatu dituelako. Eskerrik asko, Jon”, dio Bermeok Instagramen argitaratu duen testuak. 

Arrauna Eusko Label Liga Bermeo Urdaibai

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