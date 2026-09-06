KONTXAKO BANDERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arraun Lagunakek ez du hutsik egin, eta bideratuta utzi du Kontxako Bandera

Arraun Lagunakek Tolosaldea 9 segundora duela ekingo dio datorren igandeko jardunaldi erabakigarriari. Aipatu bi traineruekin batera, San Juan eta Astillero arituko dira ohorezko txandan.

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, emakumezkoen estropadan, ez da ezustekorik izan: Arraun Lagunak izan da azkarrena, eta ondo bideratuta utzi du bandera preziatuta bereganatzeko lehia, Tolosaldeari 9 segundoko aldea aterata. Aipatu traineruekin batera, San Juan eta Astillero arituko dira ohorezko txandan datorren igandeko jardunaldi erabakigarrian.  

Gaurko saioan ere, Lugañene ontziak berezko duen indarrarekin ekin dio estropadari, eta berehala ipini da buruan, San Juan, Astillero eta Orio, hurrenez hurren, atzetik zituela. 

Ziabogaren ostean, Arraun Lagunakek 6 segundora zituen gainerako traineruak, eta bigarren luzean aldea areagotuz joan da, paladaz palada, 10 minutu eta 49 segundoko denborarekin bukatzeko. 

Askoz atzerago sartu dira San Juan (+10), Astillero (+10) eta Orio (+18). Horrenbestez, Donostiako taldeak ondo bideratuta utzi du Kontxako Bandera, erabakita ezer ez badago ere.   

Lehendabiziko txandan, berriz, Tolosaldea gailendu da, aurreikuspenak beteta, 10 minutu eta 58 segundoko denbora eginda, eta, datorren igandean Arraun Lagunaki garaipena garesti saltzen saiatuko da.

Hibaikak, ostera, bigarren postuan bukatu du estropada (+2), lehen luzean buruan joan eta gero. Donostiarra izan da hirugarrena (+4) eta Zarautz laugarrena (+8).

1. jardunaldiko sailkapena:

Ez dago emaitzarik erakusteko.
Arraun Lagunak Arrauna Kontxako Bandera Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X