Bandera de La Concha
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Las y los remeros, agotados tras la primera jornada de la Bandera de La Concha

Publicidad
Hibaika (leher eginda)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraunlariak leher eginda, Kontxako Banderaren aurreneko jardunaldia amaituta
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El esfuerzo que deben hacer los y las remeras, en una regata como la de la Bandera de la Concha, es enorme; así lo refleja la grabación de los segundos siguientes a que hayan cruzado la línea de meta cuatro de ellas: Hibaika, Donostiarra (en la prueba masculina), Arraun Lagunak y Orio (en la prueba masculina). 

Mujeres deportistas Remo Hibaika Donostiarra Kaiarriba Arraun Lagunak Orio Bandera de La Concha

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X