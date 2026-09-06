Las y los remeros, agotados tras la primera jornada de la Bandera de La Concha
El esfuerzo que deben hacer los y las remeras, en una regata como la de la Bandera de la Concha, es enorme; así lo refleja la grabación de los segundos siguientes a que hayan cruzado la línea de meta cuatro de ellas: Hibaika, Donostiarra (en la prueba masculina), Arraun Lagunak y Orio (en la prueba masculina).
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Ioseba Amunarriz: “Produce alegría estar en la tanda de honor de La Concha"
El patrón de Hondarribia está muy contento con el trabajo que ha realizado su equipo. En la segunda jornada, la Ama Guadalupekoa estará en la tanda de honor y Amunarriz cree que puede lograr un buen resultado si demuestra un buen nivel.
El largo de vuelta de Donostiarra, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Donostiarra ha logrado el segundo puesto en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, por detrás de Orio, pero a solo tres segundos de los aguiluchos. De esta forma, Donostiarra pugnará con Orio por la victoria, el próximo domingo.
El largo de vuelta de Orio, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Orio ha sido la más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, en la que ha conseguido una renta de tres segundos sobre Donostiarra. Zierbena y Hondarribia completarán la tanda de honor, el domingo que viene, con Bermeo, Lekittarra, Getaria y Ondarroa en la primera tanda.
El largo de vuelta de Arraun Lagunak, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Arraun Lagunak ha ganado la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, y ha obtenido una ventaja de nueve segundos sobre Tolosaldea, que ha sido segunda. San Juan y Astillero también estarán en la tanda de honor, e Hibaika, Donostiarra, Zarautz y Orio remarán en la primera tanda del próximo domingo.
Sancionan a Bermeo por embestir la embarcación de Hondarribia tras cruzar la meta
En la segunda tanda de la primera jornada de la Bandera de La Concha, Bermeo se ha clasificado en segundo lugar tras mantener una dura pugna con Hondarribia. Sin embargo, la Bou Bizkaia ha realizado una maniobra extraña en el tramo final y, una vez en meta, ha chocado con la Ama Guadalupekoa, por lo que los jueces le han impuesto una penalización de 3 segundos.
Los avisos del árbitro a Orio, tras invadir la calle de la Donostiarra en los últimos metros
Polémica en la apretada pugna que han mantenido Orio y Donostiarra. la embarcación de Gorka Aranberri ha invadido la calle de los de Arkaitz Díaz obstaculizando el avance de la Torrekua II, lo que ha llevado al árbitro a sacar la bandera blanca de aviso a los oriotarras, y después, la azul.
Gorka Aranberri: “La pugna con la Donostiarra ha sido un revulsivo para nosotros"
Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha, tras vencer en la primera jornada pero sin nada definitivo porque la Donostiarra ha mantenido un precioso pulso y se ha quedado a 3 segundos de los campeones, con Zierbena a 11 segundos, también dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo.
Orio toma ventaja, pero todo se decidirá el próximo domingo
La San Nikolas gana la primera tanda y consigue una renta de tres segundos sobre Donostiarra, que no le ha puesto las cosas nada fáciles en la regata. Zierbena ha ganado el segundo turno y completará la tanda de honor junto a Hondarribia en la segunda jornada de la Bandera de La Concha. Bermeo, con una sanción de tres segundos, finaliza en quinto lugar.
Arraun Lagunak no falla, y deja encarrilada la Bandera de La Concha
Arraun Lagunak afrontará la jornada decisiva de la Bandera de La Concha con 9 segundos de ventaja sobre Tolosaldea. San Juan y Astillero completarán la tanda de honor el próximo domingo.