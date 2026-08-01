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Nagore Osoro: “Más que una mala calle, era una calle en la que había que trabajar mucho"

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Nagore Osoro
18:00 - 20:00
La patrona Nagore Osoro. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nagore Osoro: "Kale txarra baino, lan asko egin beharreko kalea zen"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Nagore Osoro, patrona de Arraun Lagunak, ha querido destacar el duro trabajo a realizar en Santurtzi, en una regata que ha estado condicionada por las condiciones de las distintas calles.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"

"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".

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