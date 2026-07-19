BANDEIRA FEMENINA CONCELLO DE BUEU
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Itziar Eguren, emocionada: “Las golondrinas nunca dejan de volar"

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18:00 - 20:00
Itziar Eguren, presidenta de Arraun Lagunak
Euskaraz irakurri: Itziar Eguren, hunkituta: "Enarek ez dute behin ere hegan egiteari uzten"
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Lugañene no ha tenido rival en la II Bandeira Femenina Concello de Bueu y suma su séptima victoria de la temporada.  Las de Donostia, además, han batido el récord del campo de regateo. "Las golondrinas nunca dejan de volar", ha declarado la presidenta Itziar Eguren muy emocionada.

Arraun Lagunak Remo

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