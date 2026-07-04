VIII. BILBOKO BANDERA

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Nagore Osoro (Arraun Lagunak), helmugaratzean: “Aupa Athletic, la hostia!"

Iragarkia
Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostia Arraun Lagunak taldeak irabazi du VIII. Bilboko Bandera, Euskotren Ligako sailkapen nagusian lidergoa sendotuz. Bilboko itsasadarrean jokaturiko estropadan, Lugañene ontziaren patroi ondarrutarrak "Aupa Athletic, la hostia!", esan du helmugaratzeko palada gutxi batzuk falta zirenean.
Arraun Lagunak

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