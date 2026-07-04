VIII. BILBOKO BANDERA
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Nagore Osoro: “Ondo hasi gara, ia mantentzeko gai garen"

Iragarkia
Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostia Arraun Lagunak taldeak erakustaldi handia emanda irabazi du VIII. Bilboko Bandera, Nerbioiko itsasadarreko uretan denborarik onena eginda. Garaipen honekin, denboraldi hasiera ezin hobea borobildu du Lugañene ontziak. Sendo eta nagusitasun osoz heldu diote udako erritmoari. 

Arraun Lagunak

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