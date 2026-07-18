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Itziar Eguren: “Haciendo bien las cosas, no hay techo"

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Itziar Eguren
18:00 - 20:00
Itziar Eguren, presidenta de Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Itziar Eguren: "Gauzak ondo eginda, ez dago sabairik"
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KIROLAK EITB

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La presidenta de Arraun Lagunak ve a su equipo "unido" y alaba el trabajo de las chicas. Destaca que están ganando todo y que, trabajando bien, no hay "techo".

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".

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