Canal de Isabel II bandera
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Arraun Lagunaken azken metroak

Iragarkia
Arraun Lagunak
18:00 - 20:00

Arraun Lagunaken azken metroak. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lugañene ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Canal de Isabel II bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan. 

Arraun Lagunak

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