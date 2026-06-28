Arraun Lagunaken azken metroak
Lugañene ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Canal de Isabel II bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.
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Nagore Osoro: “Tolosaldea izango da gure aurkaririk zuzenena, baina San Juanek ere ezustekoren bat eman dezake"
Nagore Osorok Zumaiarekin Kontxa eta bi liga irabazi zituen. Osorok azpimarratu duenez, garaipen gosez jarraitzen duen taldea aurkitu du Arraun Lagunaken. "Inor ez da aspertzen irabaztearekin", esan du. "Oso talde lehiakorra da", erantsi du.
Musikaz eta ''txapeldunak'' oihukatuz hartu dituzte Arraun Lagunakeko neskak
Arraun Lagunakek laugarrenez altxatu du Kontxako Bandera, eta, Euskotren Liga irabazi ostean, denboraldia borobildu du. Zaleekin ospatu dute garaipena.
Jule Arkotxa: ''Kontxako Bandera irabazita, beti izan dudan ametsa bete dut''
Donostia Arraun Lagunakek nagusitasun handiz irabazi du Kontxako Bandera laugarrenez, hirugarren urtez jarraian. Denboraldiari bukaera ezin hobea eman diote, Euskotren Liga ere aise bereganatu baitute. "Gaur, beti izan dudan ametsa bete dut", adierazi du Jule Arkotxa arraunlari lekeitiarrak.
Arraun Lagunakek eskura du Kontxako Bandera
Lorea Etxabe Arraun Lagunak taldeko arraunlariak Kontxako Banderaren gainean hitz egin du, irabazteko duten gosea azpimarratuta. Lehen jardunaldian, Tolosaldeari 10 segundoko errenta atera zion.
Arraun Lagunakek urrats handia egin du Kontxako Bandera irabazteko
Arraun Lagunak, Kontxako Banderaren egungo txapelduna, 2024ko eta 2023ko lorpena errepikatzeko bidean da, Tolosaldea (bigarren) eta Orio (hirugarren) 10 segundoko desabantailarekin abiatuko baitira datorren igandeko bigarren jardunaldi erabakigarrian.
Arraun Lagunakek erakustaldia emanda irabazi du Kontxako lehen jardunaldia, Tolosaldeari 10 segundo aterata
'Lugañene' traineruak bereganatu du garaipena 2025eko Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, bigarrenari, Tolosaldeari, 10 segundoko errenta aterata. Orio izan da hirugarren, 10 segundo eta 84 ehunenera, eta Zumaia laugarren, 15 segundora.
Joana Halsouet: ''Oso determinatuak atera gara, eta gure estropadaz pozik gaude''
Donostia Arraun Lagunakek indar erakustaldia egin du Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, eta Tolosaldeari nahiz Oriori 10 segundoko tartea atera die datorren igandeko lehia erabakigarriari begira. Joana Halsouet patroia gustura agertu da bere traineruak egindako lanarekin.
Itziar Eguren, Arraun Lagunak: ''Badirudi guk egiten dugunak ez duela baliorik''
Arraun Lagunak taldeak laugarren aldiz irabazi du Euskotren Liga. Eguren presidenteak horren atzean dagoen lana eta konpromisoa nabarmendu ditu. Horrekin batera, salatu du lan horren etekinek askotan izaten duten oihartzun apala.
Arraun Lagunakek gogotik ospatu du Euskotren Liga laugarren aldiz irabazi izana
Donostia Arraun Lagunakek laugarren aldiz irabazi du Euskotren Liga, eta, gaur arratsaldean, liga amaituta, harrera epela egin diete txapeldunei Donostian. Arraunlariek gogotik ospatu dute.