Arraun Lagunak conquista Galicia
Galicia tiene nueva dueña. Arraun Lagunak sigue intratable en la Liga Euskotren tras ganar la segunda regata disputada en tierras gallegas este fin de semana. La Lugañene no ha tenido rival en la II Bandeira Femenina Concello de Bueu y suma su séptima victoria de la temporada en otras tantas pruebas que se han disputado este verano.
Por si fuera poco, las de Donostia han batido el récord del campo de regateo que hoy acogía la regata tras parar el cronómetro en 10 minutos y 25 segundos. Segunda ha sido Tolosaldea a 8 segundos y en tercer lugar ha finalziado Hibaika a 12' tras copletar una grandísima regata desde la primera tanda. Las de Errentería suman puntos de oro para alejarse de los puestos peligrosos de la clasificación.
Así las cosas, Arraun Lagunak ha vuelto a demostrar que no tiene rival en la tanda de honor. El equipo presididio por Itziar Eguren está marcando una época histórica en la Liga Euskotren y no parece que este verano nadie pueda detener su espectacular racha. Siete de siete para la Lugañene. Por detrás, Tolosaldea parece afianzarse en el segundo lugar como la alternativa a las de Donostia, con Astillero en el tercer lugar de la tanda en el día de hoy y San Juan en el cuarto.
Pero la gran sorpresa en la jornada de este domingo la ha protagonizado Hibaika, que ha dominado la primera tanda de principio a fin. Las de Errenteria han salido con gran determinación y han impuesto su ley sobre Orio, Zumaia y Donostiarra para ganar la manga y alzarse hasta el tercer puesto de la regata.
Las amarillas, por su parte, tras un sábado de imprevistos, han podido recuperar sensaciones y han terminado su tanda en segundo lugar. La que sigue caliente es la pelea por los puestos peligrosos de la clasificación, con Zumaia devolviendo el golpe asestado ayer por Donostiarra en su particular guerra por evitar el descenso de categoría.
En la clasificación general, Arraun Lagunak sigue en cabeza con 56 puntos, Tolosaldea afianza el segundo puesto con 56 y San Juan sigue en el tercero con 35. Astillero (30), Orio (28) e Hibaika (27) pelean por ser la cuarta trainera de la tanda de honor, mientras que la diferencia entre Zumaia y Donostiarra por debajo vuelve a ser de tres puntos en favor de las zumaitarras.
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