Arraun Lagunak conquista Galicia

Así las cosas, Arraun Lagunak ha vuelto a demostrar que no tiene rival en la tanda de honor. El equipo presididio por Itziar Eguren está marcando una época histórica en la Liga Euskotren y no parece que este verano nadie pueda detener su espectacular racha. Siete de siete para la Lugañene. Por detrás, Tolosaldea parece afianzarse en el segundo lugar como la alternativa a las de Donostia, con Astillero en el tercer lugar de la tanda en el día de hoy y San Juan en el cuarto.

Pero la gran sorpresa en la jornada de este domingo la ha protagonizado Hibaika, que ha dominado la primera tanda de principio a fin. Las de Errenteria han salido con gran determinación y han impuesto su ley sobre Orio, Zumaia y Donostiarra para ganar la manga y alzarse hasta el tercer puesto de la regata.

Las amarillas, por su parte, tras un sábado de imprevistos, han podido recuperar sensaciones y han terminado su tanda en segundo lugar. La que sigue caliente es la pelea por los puestos peligrosos de la clasificación, con Zumaia devolviendo el golpe asestado ayer por Donostiarra en su particular guerra por evitar el descenso de categoría.