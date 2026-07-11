Arraun Lagunak sigue intratable, esta vez en Castro Urdiales

Así, las de Juan Mari Etxabe han demostrado que son competitivas en cualquier condición. Las dificultades de hoy en Castro no les han impedido coger pronto la cabeza de la regata y no soltarla hasta el final. Según más avanzaba la prueba, las diferencias con respecto al resto de traineras iban aumentando. La emoción ha estado más bien por detrás, con la pelea entre Tolosaldea y Astillero, que apenas les han separado un par de segundos. Hibaika tampoco ha estado lejos de estas dos.

En cambio, la primera tanda ha sido una de las más movidas y emocionantes de lo que va de verano. San Juan ha cogido algo de ventaja en el primer largo, pero que casi la pierde en la ciaboga puesto que su proel ha tenido problemas para sujetar con firmeza el remo ante los movimientos bruscos que sufrían todas las embarcaciones. En el giro han perdido un par de segundos.

Aún así, las bateleras han podido mantenerse en cabeza hasta el final, no sin apuros. Y es que Orio casi les arrebata el triunfo de la primera tanda tras aprovechar una última ola que les ha permitido recortar hasta 9 segundos en los metros finales. Las de Xanti Zabaleta, eso sí, también han podido quedar últimas, ya que mediado el segundo largo su patrona, Maider Echaniz, casi pierde el control de su trainera y se lleva por delante a Zumaia. Han podido reaccionar a tiempo para evitar males mayores y también para remontar, y casi dar la sorpresa. Tercero ha sido Zumaia y cuarta, Donostiarra, que sigue sin encontrar buenas sensaciones.