Arraun Lagunak sigue intratable, esta vez en Castro Urdiales
La Lugañene consigue su cuarta bandera del verano en otras tantas regatas disputadas y no parece tener rival. Segunda ha sido San Juan a 24,34 segundos, mientras que Orio ha sido tercera a 24,48 segundos. Ambas traineras han remado en la primera tanda, en una regata marcada por el fuerte viento y una mar muy movida.
Arraun Lagunak sigue intratable y no cede lo más mínimo. La Lugañene ha conseguido su cuarta victoria del verano tras ser la más rápida en la X Bandera CaixaBank, cuarta cita de la temporada. Las condiciones que ha presentado esta tarde Castro Urdiales no han sido, ni mucho menos, las más idóneas para remar, pero eso no ha impedido a la trainera de Donostia mostrar una superioridad incontestable. Segunda ha sido San Juan a 24,34 segundos, mientras que Orio ha sido tercera a 24,48 segundos. Ambas traineras han remado en la primera tanda, en una regata marcada por el fuerte viento y una mar muy movida.
Así, las de Juan Mari Etxabe han demostrado que son competitivas en cualquier condición. Las dificultades de hoy en Castro no les han impedido coger pronto la cabeza de la regata y no soltarla hasta el final. Según más avanzaba la prueba, las diferencias con respecto al resto de traineras iban aumentando. La emoción ha estado más bien por detrás, con la pelea entre Tolosaldea y Astillero, que apenas les han separado un par de segundos. Hibaika tampoco ha estado lejos de estas dos.
En cambio, la primera tanda ha sido una de las más movidas y emocionantes de lo que va de verano. San Juan ha cogido algo de ventaja en el primer largo, pero que casi la pierde en la ciaboga puesto que su proel ha tenido problemas para sujetar con firmeza el remo ante los movimientos bruscos que sufrían todas las embarcaciones. En el giro han perdido un par de segundos.
Aún así, las bateleras han podido mantenerse en cabeza hasta el final, no sin apuros. Y es que Orio casi les arrebata el triunfo de la primera tanda tras aprovechar una última ola que les ha permitido recortar hasta 9 segundos en los metros finales. Las de Xanti Zabaleta, eso sí, también han podido quedar últimas, ya que mediado el segundo largo su patrona, Maider Echaniz, casi pierde el control de su trainera y se lleva por delante a Zumaia. Han podido reaccionar a tiempo para evitar males mayores y también para remontar, y casi dar la sorpresa. Tercero ha sido Zumaia y cuarta, Donostiarra, que sigue sin encontrar buenas sensaciones.
En lo que se refiere a la clasificación general, Arraun Lagunak sigue en lo más alto con 32 puntos, diez más que una Tolosaldea que tiene 22. Quien pega un subidón hasta el tercer puesto es San Juan gracias al buen resultdo en Castro, que adelanta a Orio a pesar de que ambas cuentan con 19 puntos.
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