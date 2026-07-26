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La regata de Orio en la Bandera Fabrika vista desde la minicámara

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Orioko arraunlariak
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak. Argazkia: EITB
Euskaraz irakurri: Orioren estropada Fabrika Banderan, minikameratik ikusita
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KIROLAK EITB

Última actualización

La regata de la embarcación oriotarra durante la octava jornada de la Liga Eusko Label vista desde la minicámara a bordo.

Orio Remo Eusko Label Liga

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