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Gorka Aranberri: “Gogotsu gaude ligari ondo ekiteko, eta erronkak berdinak izan behar dira"

Iragarkia
Gorka-Aranberri-Orioko-patroiari-elkarrizketa
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri Orioko patroia. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

"Bigarren urtea dugu lan era berdinarekin, eta hori nabaritu behar da", azpimarratu du Orioko patroiak. Aurtengo denboraldi hasierako traineruaren maila eta iazkoa desberdinak direla aitortu du Aranberrik. "Gu ezin gara aurkarien begira egon", ohartarazi du.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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